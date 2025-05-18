Ali Can POLAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dönük operasyonların başlamasıyla yeniden hortlayan Kanal İstanbul projesi güzergahında gergin bekleyiş sürüyor. İktidarın ‘dar gelirlilere yapıyoruz’ savunmasıyla Kanal İstanbul güzergahında başlattığı inşaatlara tepkiler sürerken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yıkım kararını şantiyeye astı. Bölgenin içme suyu havzası olması sebebiyle İSKİ daha önce Sazlıbosna muhtarına, o inşaatlar için yıkım tebligatı iletmişti. 25 Mayıs’a kadar şantiye kaldırılmazsa İSKİ ekiplerince yıkım başlatılacak ve yıkım ücreti de TOKİ’den alınacak. Uyarı süresinin bitmesine günler kaldı.

YAVAŞ İLERLİYOR

Bu tebligatın haberini yaptığımız gün, İSKİ yöneticilerine ‘Yolsuzluk’ iddiasoıyla operasyon yapıldı ve gazetemize konuşan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa gözaltına alınmıştı. Çelikdelen serbest bırakılsa da Genel Müdür ev hapsiyle yargılanmaya devam ediyor.

İSKİ yöneticilerinin şantiyelere tanıdığı sürenin dolmasına sayılı günler kala Sazlıbosna köyünü ve inşaat şantiyelerini ziyaret ettik.

İÇME SUYU HAVZASI

İSKİ, şantiyelerin olduğu bölgeyi “Bu bölge içme suyu havzasıdır. Herhangi bir yapı yapmak yasaktır” tabelalarıyla doldurmuş. Tabelaların hemen dibinde ise inşaatlar görünüyor. Şantiyelerde konuşan işçiler “Çalışmalar ağır aksak da olsa devam ediyor. Tam kapasite çalışmıyoruz, nedenini bilmiyoruz ama yavaş ilerliyorlar. Bir şey bekliyorlar gibi” dedi. Köy ahalisi ise, “İSKİ yıkıma gelecek de karşıda da Bakanlık var. Yıkım ekibine polis verilecek mi? Ne olacak bakalım” diye konuştu.

Ekili tarlalara bile izinsiz girdiler

Şantiyeler, bölgedeki tarım faaliyetlerini de alt üst etmiş durumda. Köylülerin “Dikili arazidir girmeyiniz” tabelalarının yanından açılan yollar ve şantiyeler görülüyor. Sazlıbosna ve Hacımaşlı köylüleri dikili arazilerinde başlayan şantiyelerle birlikte yaşadıkları kayıpları da aktardı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ VAR

Köylüler, “Bu şantiyelerin bir çoğu habersiz başladı. Önceden haber verilse ekinlerimizi toplardık ya da hiç ekmezdik. Ekerken yaptığımız bütün masraf safi zarar yazdı. Zaten borç içinde yaşıyor bütün köylü, bir de ekinleri gitti” ifadelerini kullandı. İSKİ’nin 2 gün önce şantiyeye yıkım kararı astığını söyleyen bölge halkı ise yaşananları merakla izliyor. 2 gün önce İSKİ görevlilerinin geldiğini hemen ardından TOKİ görevlilerinin de bölgeye geldiğini belirten köy ahalisi, “Beton mikserleri de gelmeye başladı. Yıkım günü ne olacağını merak ediyoruz. Projede yer alsa da şantiyelerin henüz kurulmadığı yerler de var. Biz, bugüne kadar bizim kümesimize bile izin verilmediyse bugün de bu hukuksuzluğa izin verilmesin istiyoruz” diye konuştu.