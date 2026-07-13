Cengiz Karagöz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 15 Eylül 2022’de yayımlanan kararla İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından Sazlıdere Barajı ‘baraj’ olmaktan çıkarıldı. Sazlıdere’nin içme suyu kullanım oranı yüzde 100’den yüzde 0’a düşürüldü. Bu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan dava ise İSKİ’nin hâlâ Maliye’yi 46 milyon doları aşan tutarda ‘baraj’ parası ödediğini ortaya koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSKİ, Sazlıdere’nin içme suyu özelliğini yitirmesine neden olan kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı.

2009’DA PROTOKOL YAPILDI

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu talebi reddetti. Heyetteki hakimlerden ikisi karara muhalefet şerhi koydu. Bunun nedeni olarak da İSKİ’nin, Sazlıdere Barajı için DSİ ile 2009’da imzaladığı protokol gösterildi.

İtiraz gerekçesinde, “DSİ’nin Sazlıdere ve havzasından İSKİ’ye içme suyu sağlama yükümlülüğünün devam ettiği” hatırlatılırken, Cumhurbaşkanı Kararı ile bu yükümlülüğün “İSKİ’nin görüşü dahi alınmadan tek taraflı olarak sonlandırıldığı” belirtildi. Buna rağmen, 2022’den bu yana protokolün hâlâ işlediği, İSKİ’nin Sazlıdere Barajı için harcanan 46 milyon 95 bin 734 doları taksitler halinde Maliye Bakanlığı’na ödemeye devam ettiği vurgulandı. Ödemelerin 2039’a kadar süreceğinin altı çizildi.

İSKİ’nin yaptığı ödemeler açık kaynaklarda yer alan faaliyet raporlarına da yansıdı. Buna göre İSKİ 2025 yılında Sazlıdere Barajı için Maliye’ye yaklaşık 1.5 milyon dolar ödeme yaptı.

Zararın telafisi güç

Danıştay kararındaki karşı oyunda, İSKİ ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine rağmen DSİ’nin üstlendiği görevin ‘Cumhurbaşkanı kararı ile fiilen ortadan kaldırıldığı, bunun ise hukuka aykırı olduğu’ savunuldu. Ayrıca, Kanal İstanbul projesi nedeniyle Sazlıdere ve Terkos havzalarında yaşanacak yıllık 70 milyon metreküplük su kaybının ve yaklaşık 5 milyon nüfusun su ihtiyacını karşılayan sistemin devre dışı kalmasının ‘telafisi güç zararlar’ doğuracağı uyarısı yapıldı.