İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu’nda milyonlarca aboneyi ilgilendiren kararlar alındı. Sel ve su baskınlarından zarar gören vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanması kararlaştırılırken, 2027 yılında geçerli olacak hizmet bedelleri de yeniden belirlendi.

Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında düzenlenen kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumunda görüşülen teklifler oylamaya sunuldu.

SEL MAĞDURLARINA İKİ FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ

Genel kurulda kabul edilen düzenlemeye göre, 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul’da meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilendiği kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen aboneler ödeme kolaylığından yararlanabilecek.

Düzenleme kapsamında, söz konusu abonelerin henüz ödenmemiş ekim ayı su ve atık su faturalarının ana para tutarları korunacak. Vatandaşlara iki farklı seçenek sunulacak. Buna göre borçların son ödeme tarihleri 4 ay ertelenebilecek ve bu süre içerisinde gecikme zammı uygulanmayacak. Alternatif olarak faturalar, herhangi bir vade farkı alınmadan 6 eşit taksitle ödenebilecek.

Teklif, mecliste yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

SU KAPAMA-AÇMA VE VİDANJÖR ÜCRETLERİNE ZAM

İSKİ Genel Kurulu’nda 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri de karara bağlandı. Kabul edilen teklifle su kapama-açma bedeli 507 liradan 607 liraya yükseltildi. Böylece söz konusu hizmete yüzde 19,72 oranında zam yapılmış oldu.

Vidanjör hizmeti bedeli de bin 807 liradan 2 bin 533 liraya çıkarıldı. Bu kalemdeki artış oranı yüzde 40,18 olarak belirlendi.

Yeni hizmet bedellerinin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirildi.

İSKİ’NİN 2027 BÜTÇESİNE ONAY

Toplantıda kurumun gelecek yılki mali planı da görüşüldü. İSKİ’nin 2027 mali yılı için hazırlanan 152 milyar 704 milyon liralık bütçesi, 167 kabul ve 47 ret oyuyla kabul edildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÜZDE 50 İNDİRİM

Genel kurulun bir diğer önemli kararı ise üniversite öğrencilerini ilgilendirdi. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı evlerin su faturalarına yüzde 50 indirim uygulanmasını öngören teklif de meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.