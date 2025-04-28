İBB soruşturmasının ikinci operasyon dalgasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve birçok İSKİ yöneticisi gözaltına alındı. Başa’nın ve İSKİ yöneticilerinin gözaltına alınmasına sebep olarak, bir şirket yöneticisinin ifadesi gösterildi.

Söz konusu şirket, maden ruhsatı almak İSKİ’ye başvurdu. Fakat başvuru için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG olumsuz görüş verdi. Bu görüşle birlikte İSKİ de ruhsata izin vermedi. Bu sırada şirket yetkilileri İSKİ ve İBB yöneticilerine tehdit ve baskılarını sürdürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından da savcılığa başvurarak şikayetçi oldular.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ifadesinde durumu şöyle anlattı:

“Tüm evraklarını alıp kendisine vermiş olduğu evrakları hukuk işlerine göndereceğimi söyledim. Verdiği dosyaları inceleyerek hukuk işleri birimine gönderdim. Onlar da 13/05/2024 tarihinde dönüş yaparak olumsuz olarak bildirdi. İdris denen şahıs çok sık kuruma gelerek taciz ettiği için güvenlik işleri müdürlüğümüzce 29/05/2024 günü tutanak tutmuştur. Bu olayla ilgili koruma talebinde bulundum. Bununla ilgili evraklarım valilik kanalıyla emniyet kaynaklarında vardır. Çağrı üzerine tarafıma koruma tahsisi yapıldı.”

29 Mayıs 2024’te İSKİ’de şirket yetkilisi İdris Özcelep’in tehditler savurduğuna yönelik tutanağa SÖZCÜ ulaştı. Olay yaşandığında şirket yetkilisi, başkanın ev adresini bildiğini, ailevi durumunu ve yakınlarının nerede çalıştığını bildiğini söyledi.

“50 KİŞİYİ ZOR TUTUYORUM" TEHDİDİ

Bununla birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Şanlısoy’a yönelik de “Artık ne olacaksa olsun kan akacak. Yeter artık. Ben Trabzon’da 50 kişiyi zor tutuyorum” dediği ortaya çıktı.

Aynı şirket yetkilisinin üst araması ve alkol testi de yapıldı. Olay sırasında alkollü olduğu da tespitler arasında yer aldı.

“RÜŞVET İSTEDİĞİNİZİ SÖYEYECEĞİM' DEDİ"

İBB soruşturmasından tutuklu olan Adem Şanlısoy’a da aynı şirket yöneticisi M.E.’nin ifadeleri, suç isnatı olarak yöneltildi.

Şanlısoy, tehditleri anlatırken ilgili şahsın İBB soruşturmasını da kullandığını söyledi:

“Yakın ilişkileri iddiasıyla iş alıp bu işi kanunsuz olan bu talebi neticelendirmeyince beni Ekrem başkanın tutuklanmasından hemen sonra ‘Kararınızı verin. Şu anda konjonktür çok uygun. Sizin rüşvet istediğinizi söyleyeceğim. Savcılığa şikayette bulunacağım. Canınızı çok acıtacağım’ diye tehdit etti. Ancak biz kanunsuz hiçbir talebe olumlu bakamayacağımız için kanunsuz bu talebe İdris Özçelebi’nin istediği şekilde cevap vermedik”

İşte o tutanak: