Olay, saat 05.00 sıralarında Mehmet Tuna’ya ait tek katlı evde meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Kuzköy yangın söndürme tankeri de destek verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki alanlara ve ormanlık bölgeye sıçramadan kontrol alınıp söndürüldü. Yangın sonucunda Mehmet Tuna’ya ait ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanan bulunmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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