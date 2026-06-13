Ukrayna ile yılardır savaş yaşayan Rusya, Hollanda ile de kriz ortamına girdi. 2014’te sergilenmek için Hollanda’ya gönderilen ve İskit Altınları adlı arkeolojik koleksiyon, Ukrayna’ya gönderilince bu eserleri isteyen Rusya, Hollanda makamlarına dava açtı. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Milli Gün kutlamasında misafirlere “İskit Altını” şeklinde çikolatalar ikram edildi.

MİRAS KORUNMALI

Kırım topraklarında bulunan ve 4 bin eserden oluşan İskit Altınları Amsterdan’da sergileniyordu. Eserler Ukrayna’ya gönderilince, Rusya da Hollanda makamları hakkında dava açtı. Uzmanlar, koleksiyonun ait olduğu topraklara, Kırım’a iade edilmesi gerektiği bunun ‘’Ulusal müze hukuku ve kültürel mirasın korunmasının gereği olduğunu’’ vurguladılar...