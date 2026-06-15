2026 FIFA Dünya Kupası'nda FIFA'nın yeni getirdiği kuralların bir bölümü uygulamaya alındı. Bu kurallardan biri de taç atışlarında zaman geçirilmemesi adına 5 saniye için kullanma zorunluluğu.

FIFA'nın Dünya Kupası için getirdiği yeni kurallarda, futbolcuların taç atışı için 5 saniyesi var; aksi takdirde hakem, gecikme nedeniyle topu rakibe veriyor. Hakem, futbolcu topu eline aldığında bu sayımı başlatıyor.

Ancak İskoçya'nın deneyimli sol beki Andrew Robertson, FIFA'nın yeni kuralında bir açık keşfetti. Takım arkadaşları pozisyon alana kadar topu eline almayan 32 yaşındaki futbolcu, tüm takım konumlandıktan sonra harekete geçti. Arkadaşlarının yerini aldığını gören Robertson, topu eline alarak taç atışını kullandı ve yeni kuralı işlevsiz bıraktı.

Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, FIFA'nın herhangi bir değişime gidip gitmeyeceği de merak konusu oldu.