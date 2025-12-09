Belce Örü Erçin

Hayat pahalılığıyla 16 bin 881 lira ile baş etmeye çalışan emekliler, çalışma hayatını bırakmak isteseler bile bırakamıyorlar. Hayatın keyfini çıkaracakları huzur dolu emeklilik hayalleri daha ziyade güvencesiz ve ağır işlerde mesailerine devam etmek zorunda olmalarıyla suya düşüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Ocak-Kasım 2025 dönemine ilişkin verileri de 60 yaş üstü vatandaşın durumunu bir kez daha gösterdi.

İŞKUR aracılığıyla 57 bin 027’si erkek, 41 bin 560’ı kadın olmak üzere 98 bin 587 işe yerleşme gerçekleşti. Kasımda İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı ise 2 milyon 279 bin 385 kişi oldu. 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Yaş gruplarına göre işe yerleştirmelere bakıldığında; 65 yaş üstü 3 bin 862 kişi, 60-64 yaş arası 12 bin 240 kişi, 55-59 yaş arası 30 bin 608 kişi çalışma hayatına devam etti.

OTELCİLİK İLK SIRADA

Ocak-kasım döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe ‘İmalat’ alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla diğer aylarda olduğu gibi ‘Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi’ mesleklerinde gerçekleştirildi.

İŞKUR, 11 ayda 541 bin 941 kadın, 476 bin 801 genç ve 45 bin 491 engellinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Kasımda İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 169 bin 534 oldu. 11 ayda ise 2 milyon 272 bin 271 açık iş alındı.

279 bini aşkın kişi yükseköğretim mezunu

Ülkenin eğitimli gençleri de İŞKUR kapısında daha az bilgi ve yetkinlik gerektiren işlere razı oluyor. Ocak-kasım dönemini kapsayan 11 ayda 279 bin 669 yükseköğretim mezunu İŞKUR tarafından iş buldu. Eğitim durumuna göre işe yerleştirmelere bakıldığında; işe yerleştirilen 279 bin 669 kişinin 147 bin 260’ı önlisans, 128 bin 375’i lisans, 3 bin 877’si yüksek lisans, 157’si doktora mezunu olduğu görülüyor. Aynı dönemde işe yerleşen ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunlarının sayısı ise 619 bini aştı.