Hakkari’nin Şemdinli ilçesi ile Esendere beldesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilen işe alımlarda kayırma yapıldığı iddiaları gündeme geldi. AKP teşkilatları içinde yaşanan tartışmalar, parti içindeki gerilimi açığa çıkardı.

LİSTELER HAZIRLANDI SÖZLER TUTULMADI

AKP Şemdinli İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda, AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ile ilçe yönetimi bir araya geldi. Toplantıda İŞKUR üzerinden hazırlanan listeler ve işe alım süreçleri masaya yatırıldı. Toplantıya katılan yöneticiler, daha önce yüzlerce kişilik listelerin hazırlandığını ve “herkese iş verileceği” yönünde sözler verildiğini hatırlatarak, bu sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi.

“HATA OLDU MAALESEF YÖNETEMEDİK”

Toplantıda konuşan AKP İl Başkanı Zeydin Kaya şunları söyledi:

“Hakkari’de talimat verdim ve talimatınız yerine geldi ve bir problem olmadı. İki listeyi almakla beraber olayı çözdük. Ama burada memurlar size listeyi vermedi. Dolayısıyla size listeyi vermeyen memur kimse o memur hakkında gereğini yapacağız. İsterse kaymakamın babası olsun gereğini yapacağız arkadaşlar. Sizden rica ediyorum, birbirinizi artık üzmeyin, kırmayın. Burada bir hata oldu o hatayı maalesef yönetemedik. Ben kendimi de katayım ben söyledim rica ettim dedim ki, ‘bu yoldan gitmezseniz bu yol sizin elimizde patlar’ Sizde haklı olarak şöyle düşündünüz ‘benim yanımdaki arkadaşım sıfır gelirli olmasa bile alsınlar’ Olmadı.

“BU MESELEYİ BURADA KAPATALIM”

Bir evde iki kişi yazılanları ve evde memur olanları listeden sileneceğini ifade eden Kaya, “Sıfır gelirli listesinden yürüyecektiniz fakat o listeyi almayınca olmadı yönetilemedi. İkinci başvuru listesinden yönetecektiniz onu da almayınca olmadı yürümedi. Sizde üzüldünüz, bizde üzüldük ama bu meseleyi burada kapatalım. Biz bundan sonra şunu yapacağız bir evde memur varsa onlar silinecek, bir evde iki kişi varsa silinecek onların dışında milletin garibanları. Bir daha ki sefere diğerlerine adım adım listede istiyorsanız listede vereceğiz” ifadelerini kullandı.