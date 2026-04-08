Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı. Bakan övünerek yaptığı açıklamaya atanamayan öğretmenleri dahil etmedi.

İŞKUR verilerinde işe alım yapılan alanların; Özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon yöneticisi, garson, market elemanı, konfeksiyon işçisi gibi meslek gruplarını kapsadığı görüldü.

'ÖĞRETMENLER AÇIKTA BEKLİYOR'

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Serdar Cebe; Bakan'ın övünerek yaptığı açıklamayı eleştirerek şu hatırlatmaları yaptı;

"Bütün meslekler bizim için değerlidir alın teri emeği gösterir ama övünülecek nokta bu kadar insanın işe alınması değil. Açıkta bekleyen öğretmenler atanamıyor ve başka işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bu rakamlardaki sayıların da başka mesleklerden insanlar olabileceğini çok iyi biliyoruz."