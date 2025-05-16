İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C.
İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/53 Esas
T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davalarınduruşması27/05/2025tarihine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/05/2025
|DOSYA ESAS NO
|DAVACI İDARE
|DAVALI TARAF
|DURUŞMA TARİHİ
|DURUŞMA SAATİ
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|MEVKİ
|ADA NO:
|PARSEL NO
|2025/53
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Atika
Çetinkaya
Ve diğerleri
|27/05/2025
|10:40
|Gaziantep/ İslahiye
|DolanMahallesi
|-
|605
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