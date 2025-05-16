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İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın:
T.C.
 
İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
 
ESAS NO: 2025/53 Esas

T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davalarınduruşması27/05/2025tarihine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/05/2025

DOSYA ESAS NO DAVACI İDARE DAVALI TARAF DURUŞMA TARİHİ DURUŞMA SAATİ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MEVKİ ADA NO: PARSEL NO
2025/53 Karayolları Genel Müdürlüğü Atika
Çetinkaya
Ve diğerleri		 27/05/2025 10:40 Gaziantep/ İslahiye DolanMahallesi - 605

#ilangovtr Basın no ILN02224717