Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), belirli markalara ait alkolsüz ve steril olmayan temizleme mendillerinde tespit edilen bakteri nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, ürünlerde Burkholderia stabilis adlı bakterinin bulunduğu ve 59 vakayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKE ARZ EDİYOR

Sağlık otoriteleri tarafından yayımlanan teknik raporda, söz konusu bakterinin genel halk kitlesi için düşük risk taşıdığı, ancak bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, kemoterapi hastaları ve kronik akciğer hastalığı bulunan kişiler için ciddi hayati tehlike arz ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden 6 kişinin, bakterinin kana karışması sonucu oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

GERİ ÇAĞRILAN MRTKALAR

İncelemeler neticesinde, bakteri bulaşısı tespit edilen ve piyasadan geri çağrılan ürün grupları açıklandı. Bu markalar şunlardır:

ValueAid (Alkolsüz Temizleme Mendili)

Microsafe (Nemli Alkolsüz Mendil)

Steroplast (Sterowipe Alkolsüz Temizleme Mendili)

Reliwipe (Alkolsüz Temizleme Mendili)

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, bu ürünlerin standart bebek mendilleriyle karıştırılmaması gerektiğini, sorunun özellikle ilk yardım çantalarında yer alan ve tıbbi müdahale (enjeksiyon veya yara temizliği) öncesi kullanılan "steril olmayan" mendillerden kaynaklandığını vurguladı. Yapılan resmi açıklamada, açık yaraların veya tıbbi cihazların temizliğinde sadece üzerinde açıkça "Steril" ibaresi bulunan ürünlerin kullanılması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.