Hazırlanan taslak yasaya göre, çevresel sorunlar nedeniyle ıslak mendillerin tuvalete atılması yasaklanacak. Aynı zamanda, plastik içeren tek kullanımlık parti balonlarının doğaya bırakılması da bu yasak kapsamında yer alacak.

SAHİLLERDE EN ÇOK O PLASTİKLER VAR

İspanya hükümeti, bu yasa ile Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni karşılamayı ve Avrupa Birliği'nin tek kullanımlık plastik ürünleri azaltmaya yönelik mevzuatına uyum sağlamayı amaçlıyor. Avrupa Birliği’nin sahillerinde en çok bulunan 10 tek kullanımlık plastik arasında ıslak mendiller ve balonlar da bulunuyor.

Taslak yasada, ıslak mendillerin çevreye ciddi zararlar verdiği ve kanalizasyon ağlarını tıkayarak arıtma tesislerinin çalışmasını engellediği belirtildi. Mendillerin tamamen çözünmemesi, özellikle yoğun yağışlarda kanalizasyon sistemlerinde taşkın riskini artırıyor.

YILLIK TEMİZLEME MALİYETİ 230 MİLYON EURO

Ayrıca, ıslak mendillerden kopan mikro liflerin nehirler ve diğer su kaynaklarına karıştığı, bu durumun yerel yönetimlere yüksek miktarda temizlik ve çevre cezaları maliyeti yarattığı vurgulandı. İspanya Su Temini ve Sanitasyon Birliği’ne göre, mendiller nedeniyle kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yıllık temizleme maliyeti 230 milyon Euro'yu buluyor.

Yeni yasa tasarısı, ıslak mendil ve balon üreticilerinin temizlik masraflarını üstlenmesini öngörüyor. Bu kapsamda üreticiler, hem kanalizasyon altyapısının temizliği hem de atıkların taşınması ve işlenmesi masraflarını karşılayacak. Üreticiler ayrıca, ürünleri ile ilgili düzenli atık toplama faaliyetleri ve olası sızıntılarla ilgili de sorumlu tutulacak.

Yasa tasarısında, tamamen biyolojik olarak çözünebilen mendillerin tuvalete atılmasına yönelik yasaktan muaf olacağı belirtilse de Çevre Bakanlığı, kanalizasyon altyapısını ve çevreyi korumak adına hiçbir tür mendilin tuvalete atılmamasını tavsiye ediyor.

Önerilen yasakların nasıl uygulanacağı sorulduğunda bakanlık kaynakları, yasanın halen taslak aşamasında olduğunu ve halkı bilinçlendirme faaliyetlerinin önem taşıdığını belirtti. Taslağın son halini almasında eğitim ve farkındalık çalışmalarının kritik rol oynayacağı ifade edildi.