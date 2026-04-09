Ortadoğu'daki savaşta ateşkes ilan edilmesiyle piyasalarda hareketlilik bekleniyordu. Ateşkes sonrası altın fiyatları sert yükseldi. Ons altın 3 haftanın zirvesine çıkarken, gram altın ise Kapalı Çarşı'da bin TL barajını kırdı geçti.

RALLİ ÖNCESİ SON FIRSAT

Altının gramı ateşkesteki belirsizliğe dair sert açıklamalarla tekrardan 7 bin TL'nin altına sarktı. Yatırımcılar sarı metalde yükselişin sürüp sürmeyeceğini merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ralli öncesi son fırsatı paylaştı.

Yatırımcıların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede ABD ve İran arasındaki 15 günlük ateşkes sürecindeki belirsizliğe dikkat çekti.

2026 yılını "manipülasyon yılı" olduğunu yeniden anımsatan İslam Memiş, gram altın için 10 bin TL, gümüş onsu için ise 96 dolar hedeflerini yineledi. Memiş, "Bugüne kadar, yani bu 40 günlük süreç içerisinde piyasalarda ciddi bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu hep beraber gördük. Dünyada bütün yatırımcılarını ya da merkez bankalarını bilerek ve isteyerek soydular" değerlendirmesinde bulundu.

15 günlük ateşkes sürecinin kalıcılığının belirsiz olduğunu söyleyen uzman, piyasaların cuma günü başlayacak görüşmelere odaklandığını belirtti.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEF 8.000 TL

Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisini koruyan Memiş, ons altın için 5.880 - 6.000 dolar, gram altın için ise 10.000 TL hedeflerinde bir revizeye gitmediğini açıkladı.

Ons altının kalıcı yükselişler için 4.900 dolar seviyesini kırması gerektiğini belirten Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Gram altın TL fiyatında 6.500-7.000 lira aralığını alım fırsatı olarak görmeye tekrar devam ediyoruz. Tekrar çok yakın bir zamanda 7.000 lira seviyesine oturan, 7.000-8.000 lira aralığında dalgalanan bir gram altın bizi bekliyor olacak.

TEPKİ YÜKSELİŞLERİNE ALDANMAYIN

Tepki yükselişlerine aldanmamalı ve fizikî varlıklara sahip çıkılmalıdır; düşüşler kalıcı değildir. Uzun vadeli, profesyonel bir yatırımcı gibi düşünmek gerekir. Profesyonel yatırımcı herkes "düşecek" derken alım yapar; Ocak ayındaki gibi balon fiyatlar varken ve herkes "uçacak" derken ise çıkış yapar."

GÜMÜŞTE 2026 ROTASI 96 DOLAR

Gümüşün altına kıyasla daha fazla prim yaptığını ve altın-gümüş rasyosunun gümüş lehine gerilediğini ifade eden Memiş, 2026 yılının gümüş için bir "toplama yılı" olduğunun altını çizdi. Gümüş ons fiyatı beklentisini 50 dolardan 61 dolara revize ettiğini hatırlatan uzman, "Gümüş 2026 yılında toplama yılıdır; bakın toplama yılı, satma yılı değil. Gram tarafta 135-140 lira seviyesi yine gündemde" dedi.

Memiş ayrıca, yıl sonuna kadar ons gümüşte 96 dolar direncinin takip edileceğini belirtti.

BORSADA HEDEF 20.000 PUAN

İslam Memiş, "Borsa İstanbul 13.570 puan seviyesinde ve %5 yükseliş var; 13.600 puan seviyesinin üzerindeki kalıcılığı yakından takip edeceğiz. 12.400-12.900 puan aralığını her zaman alım fırsatı olarak görmüştük.

Bu yıl 16.000 puan seviyesinin üzerinde, hatta 20.000 puan seviyesine kadar yükseliş beklentimi koruyorum; 13.000 puan seviyesi altındaki her rakam alım fırsatı olmaya devam edebilir." ifadelerini kullandı.

HER RAKAMI BEDAVA UCUZ

İslam Memiş, döviz kurlarına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Euro/dolar paritesinde 1,15 seviyesinin altındaki her rakamı "bedava", 1,1580-1,1680 bant aralığını ise her zaman ucuz gördüğümü ifade ettim. Euro için bu yıl 1,212 seviyesi hedeftir ve 1,15 altından alanlar iyi bir karar vermiştir."

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.