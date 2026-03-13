ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ekonomi piyasada deprem etkisi yarattı. Savaş gerilimi güvenli liman olan altın tarafında satışlara neden olurken, petrol tarafından sert yükselişleri meydana getirdi.

Öte yandan yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB, faizleri beklentilere paralel şekilde, 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Piyasa analisti uzmanı İslam Memiş, faiz kararında ‘sürpriz karar açıklanmadı’ diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Faizlerde sürpriz bir karar açıklanmadı. Piyasaların beklentisi doğrusunda bir karar oldu. Piyasalarda ise olumlu veya olumsuz bir etkileşim görmedik. Stabil süreç devam ediyor. Borsa İstanbul beklenti doğrultusunda bir karar açıklandığı için olumlu seyrediyor. Piyasalarda sakin bir seyir var”

Türkiye tarafını değerlendiren Memiş, gelecek hafta ABD tarafından açıklanacak faiz kararına dair de yorumlarda bulundu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Memiş, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler jeopolitik gerilimden dolayı bu ay faizi pas geçecek. FED faizi pas geçeceğini düşünüyorum. Ancak savaşın seyrine göre Merkez Bankaları ara ara artırım yapabilir.” dedi.

“Borsa’da 13 bin puan altı alım fırsatı olarak görüyorum. Tekrar 16 bin puan beklentisi devam ediyor. Yılın ikinci yarısın pozitif bekliyorum. 12 bin ve 13 bin puan arası bana göre alım fırsatı”

"YÜKSELİŞ BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

Gram altın için de öngörüsünü paylaşan Memiş, “Altın tarafındaki dinleme çok sürmeyebilir. Yükseliş beklentim devam ediyor. Gram altın TL fiyatı şu anda 7 bin 300 seviyelerinde bana göre bir alım fırsatı. Fiyatlar çok düşük kalmaz, almak lazım. Fiyatlar tekrar yukarıya doğru gider" değerlendirmesinde bulundu.

Dolar ve Euro tarafındaki beklentisine de değinen Memiş, “Doları yatırım aracı olarak görmüyorum. Döviz yatırım aracı olmaktan artık çıkmıştır. Dolar TL kurulunda beklentim 50 TL, üstünü beklemiyorum, Euro tarafında beklentim ise 63 ila 64 TL beklentim var. Euro’nun bu süreçte güçlü olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.