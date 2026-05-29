Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel siyaset ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendirerek piyasaların yönünü analiz etti.

İran’ın hamleleri ve ABD Başkanı Trump’ın jeopolitik gerilimi tırmandıran açıklamalarının piyasalarda hareketliliğe yol açtığını belirten Memiş, bu durumun ABD tahvil faizlerinde düşüşe, petrolde yükselişe; altın, gümüş, euro ve kripto para piyasalarında ise kayıplara neden olduğunu ifade etti.

Amerikan tahvil faizlerinde geçen hafta son 20 yılın zirvesinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, piyasalarda oluşan endişe havasına dikkat çekti. Petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 2’lik bir yükseliş yaşandığını kaydeden uzman, altın ve gümüş tarafında ise benzer oranda geri çekilmeler görüldüğünü belirtti.

BORSA İSTANBUL VE DOLAR KURUNDA SON DURUM

Borsa İstanbul’un mayıs ayını yüzde 1,64’lük düşüşle 13 bin 662 puandan kapattığını hatırlatan Memiş, endekste geniş bantlı dalgalanmanın süreceğini ifade etti. BIST 100 endeksi için 13 bin puanın destek, 14 bin puanın ise direnç seviyesi olarak izleneceğini belirten Memiş, orta vadede 13 bin puanın altına sarkma ihtimalinin de masada olduğunu dile getirdi.

Dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini öngören Memiş, mayıs ayının 45,90 – 46 lira bandına yakın seviyelerde tamamlandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Haziran ayında artık dolar/TL kurunda 46 lira ve üzerindeki rakamları konuşmaya başlayacağız. Artık böyle yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerine devam eden ve yıl sonunda da 50-52 bandını yine takip etmeye devam edeceğiz.

Euro/dolar paritesi 1.1610 seviyesinde. Yine ben 1.16 seviyesinin altını ucuz görmeye devam ediyorum. Aşağıda bir 1.1580 destek seviyesi var. Yukarıda bir 1.1780 direnç seviyesi var. Bu bantları da benim nazarımda geçerliliğini koruyor.

Ben 1.1580-1.1780 bant aralığındaki hareketleri takip etmeye devam edeceğim ve 1.16 seviyesinin altındaki her rakamı da benim kendi nazarımda bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Tabii dolar kontrollü bir şekilde baskılanıyor. Euro/dolar paritesi değer kaybediyor ve haliyle de euro/TL kuru düşük kaldı; 53 lira 30 kuruş seviyesinde. Serbest piyasalarda euronun daha ucuz olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Ben yine euro/dolar paritesindeki hedefim 1.21-22 seviyesi olduğu için euro kurunda 60-62 lira seviyesini yıl sonuna kadar yine beklemeye devam ediyorum" dedi.

ONS VE GRAM ALTINDA BEKLENTİLER

Uluslararası piyasalarda ons altın, gün içinde 4.400 dolar seviyesinin altına sarkarak 4.380 dolara kadar geriledi.

Haftanın başında test edilen 4.580 dolar direncinin ardından gelen açıklamalarla 4.480 dolarlık desteğin aşağı yönlü kırıldığını belirten Memiş, 4.400 dolarda dengelenen ons altında yeni güçlü desteğin 4.300 dolar, direncin ise 4.580 dolar olduğunu ifade etti.

Altında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını savunan Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gram altın yatırımcısı için çifte bayram. Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar, bayramdan sonra yine ucuz altın alma şansını elde edecekler.

O yüzden bence altın borcu olanların, düğün yapacakların çifte bayram yaşadığı bir fiyatlama var karşımızda. Bayramdan sonra gönül rahatlığıyla o ucuzdan altınlarını alıp ya borçlarını ödeyecekler ya da düğün yapmak için o altın ihtiyaçlarını giderecekler.

Ben her zaman sık sık ifade ettiğim için altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır. Bunlar savaş manipülasyonudur. Bunlar her zaman olacak şeyler değildir.

O yüzden 2026 genel itibarıyla toplama yılı. Al, topla, al, topla, kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır türünde bir strateji belirliyoruz.

2026 yılında düşüşler benim nazarımda kesinlikle kalıcı değildir" şeklinde altına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

GÜMÜŞ PİYASASINDA GÜNCEL SEVİYELER

Gümüş tarafındaki beklentisinin sürdüğünü belirten Memiş, ons gümüşün yeniden 73,5 dolar seviyesine gerilemesini bir fırsat olarak değerlendirdi. Memiş, gümüş piyasasına dair stratejisini şu cümlelerle açıkladı:

"Özellikle bugüne kadar gümüş almamış, gümüş almayı ihmal etmiş veya mart ayındaki 61 dolar seviyesini kaçırmış olan arkadaşlarımıza tekrar belirtmek isterim. Bu baskılanmayla birlikte, bu bahane ile birlikte gümüşün ons fiyatı tekrar 73.5 dolar seviyesine geldi. Benim nazarımda muhteşem bir ucuz fiyatlama içerisine geçmeye devam ediyor.

Yine hedefim 96 dolar seviyesi olduğu için gümüşü asla sepetimden ihmal etmiyorum ve sepette gümüşü mutlaka bulundurmaya devam ediyorum.

Gram tarafında da şu anda 108.5 lira seviyesi var. Gümüşün gram fiyatında şu anda 108.5 lira seviyesi var. Malum 2 hafta önce 117 lira seviyesine kadar yükselmişti.

Benim TL'm olsaydı kesinlikle paranın %50’siyle altın alırdım. Ama diğer %50’siyle de gümüş alırdım. Benim tercihim bu şekilde.

Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatında yükseliş yönlü beklentim devam ediyor.

96 dolar ons gümüş tarafında yine 145-150 lira seviyesi de gram tarafında hedef konumunda olacak" dedi.

Bu haber tamamen ilgili uzmanın açıklamalarına dayanmakta olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.