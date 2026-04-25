Altın piyasasında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Son dönemde yaşanan geri çekilmelerin bir alım fırsatı olduğunu belirten uzmanlar, yatırımcıların gözünü gelecek yeni verilere çevirdi. Şu sıralar gram altın 6 bin 815 TL, ons altın ise 4 bin 709 dolar bandında işlem görerek dengelenme çabasını sürdürüyor.

"KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN"

Katıldığı bir televizyon programında piyasa analizlerini paylaşan İslam Memiş, özellikle 2026 yılı için yatırımcılara stratejik uyarılarda bulundu. Kısa vadeli al-sat işlemlerinin riskli olduğunu vurgulayan Memiş, "2026 yılında kısa vadeli hamlelerden kaçının. Uzun vadeli bir strateji belirleyerek elinizdeki varlıklara sahip çıkmanız gereken bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDAKİ 'BALON' FİYATLAMA UYARISI

Yılın ilk ayında yaşanan sert yükselişlere değinen Memiş, ons altının 5 bin 600 dolar, gram altının ise 8 bin 157 TL seviyelerini gördüğü dönemin teknik olarak bir "balon" olduğunu hatırlattı. Bu süreçte birçok yatırımcının yüksek maliyetle terste kaldığını belirten uzman, piyasada oluşturulan "fiyatlar hiç düşmeyecek" algısının yatırımcıyı yanılttığına dikkat çekti.

GRAM ALTINDA 8 BİN TL İÇİN YAZ AYLARINI İŞARET ETTİ

Piyasanın önündeki yol haritasını çizen İslam Memiş, Temmuz ve Ağustos aylarının altın fiyatları için kırılma noktası olacağını öngörüyor. Mayıs ayında ons altın için 5 bin 200 dolar seviyesinin ilk hedef olduğunu belirten Memiş, yaz aylarında gram altının 8 bin TL ve üzerindeki rakamları test edebileceğini ifade etti.

YIL SONU HEDEFİ: 10 BİN TL

Jeopolitik senaryoların fiyatlar üzerindeki etkisine değinen Memiş, olası bir savaş durumunda ons altın ve gram altın tarafında geri çekilmeler yaşanabileceğini ancak genel trendin yukarı yönlü olduğunu belirtti. Dolar kurundan alınacak destekle birlikte gram altının yıl sonunda 10 bin TL seviyesine ulaşabileceği tahminini paylaştı.