ABD-İran arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, petrol fiyatlarını yeniden 100 dolar bandının üzerine taşıdı.

Haftaya satıcılı başlayan altın ve gümüş piyasalarını değerlendiren İslam Memiş, "Dolayısıyla piyasalar yine savaşı fiyatlamaya başladı. Özellikle ablukaya alınan bir süreç var ve piyasalarda ablukaya alındı. İki ihtimal vardı ya olumlu ya olumsuz bir sonuç çıkacaktı.

Şu anda olumsuz fiyatlamayı gündeme getiren bir piyasaya başladık. %8 civarında yükselen petrol fiyatları 106 doları gördü. Şu anda 104 dolar seviyesinde. Altın, gümüş... Petrol karşısındaki bütün enstrümanlar haftaya satıcılı başladı" dedi.

ALTIN PİYASASINDA TEKNİK SEVİYELER

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatlarının teknik görünümüne değinen Memiş, yatırımcıların takip etmesi gereken destek ve direnç noktalarını şu sözlerle paylaştı: "Teknik olarak yine 4.650 dolar seviyesi aşağıda güçlü bir destek seviyesi. Yukarıda 4.900 dolar seviyesi güçlü bir direnç seviyesi. Bu bantların takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

SÜREÇ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Sürecin belirsizliğini koruduğunu vurgulayan Memiş, "Bir kırılma içinde aşağıda 4.650 dolar seviyesi var. Yine olumlu haber akışları gelirse de 4.900 dolar seviyesinin üzerini zorlayan bir trend var. Buradaki belirsizlik devam ediyor. Mümkün olduğunca bu süreci uzatacaklar. Mümkün olduğunca bu manipülasyon piyasasıyla kazanmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

UZUN VADELİ STRATEJİ VURGUSU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini açıklayan Memiş, "Paradan para kazanma dönemi sona erdi" diyerek stratejik planlamanın önemine dikkat çekti. Memiş, kazanç sağlamanın anahtarını şu sözlerle açıkladı:

"Yani burada uzun vadeli strateji satın alacaksınız. Uzun vadeli bir planlama yapacaksınız. Ocak ayında ne söylemişsek aynısı geçerli. Yıl sonuna kadar her ay her ay bu manipülasyon piyasası devam. Bugünleri fırsatı çeviren yatırımcılar kim olacak? Yine uzun vadeli strateji olarak yine altın ve gümüş tarafındaki düşüşleri bir fırsat olarak değerlendiren yatırımcı. Yine bu yıl dövize kıyasla biraz daha performans iyi geçebilir" şeklinde açıklama yaparak altında bu sene kazanmanın şifresini vermiş oldu.

"FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN" UYARISI

Yılın ikinci yarısına dair beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, borsa tarafındaki pozitif öngörüsünü koruduğunu belirtti. Yatırımcılara ekran takibini bırakmalarını öneren uzman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonuç itibariyle yatırımcı fiyata değil miktara odaklanacak, ekranı kapatacak, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirecek. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü bu yıl paradan para kazanma dönemi değil" diyen Memiş daha önceki yapmış olduğu açıklamaları desteklerken, yatırımcı için önemli bir yol haritası çizmiş olarak değerlendiriliyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.