Altın fiyatları son haftalarda sert dalgalanmalar gösteriyor. Gram ve ons altındaki hızlı geri çekilmeler, yatırımcıların “Fiyatlar daha da düşer mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı canlı yayında bu sürecin kısa vadede altın piyasası için belirleyici olacağını vurguladı. Memiş, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirtirken, yatırımcıların psikolojik olarak hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

“SERT DALGALANMALARA HAZIRLIKLI OLUN”

Altının çift ayaklı bir enstrüman olduğunu hatırlatan Memiş:

“Bir ayağı dolarda, bir ayağı onsta. Çift ayaklı olduğu için hem şahsı hep yukarı yöne hareketleri devam ediyor. Talepler de bunu canlı tutmaya devam ediyor. Bu sert düşüşleri, sert yükselişleri bu yıl çok göreceğiz” dedi.

Altının artık spekülasyon aracı haline getirildiğini belirten Memiş, yatırımcıların uzun vadeli plan yapmasının önemini vurguladı:

“Altın yatırımcısı buna hazır olmalı. Çok sert dalgalanmalara karşı hazırlık yapmak şart.”

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ KAPIDA

Memiş, teknik olarak ons altının 5.880 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması durumunda 6.000–6.200 dolar aralığına yükselişin mümkün olduğunu belirtti:

“Bu yıl özellikle ons altın tarafında yeniden bir ezberin bozulacağı bir yükseliş trendi var karşımızda. Çünkü Amerika zayıf bir dolar ve düşük faiz istiyor. Dünyada artık altın bir yatırım aracına dönüştü” şeklinde açıklamada bulundu.

Ocak ayındaki yükselişi değerlendiren Memiş, jeopolitik gerilimlerin fiyatları çok etkilemediğini, asıl belirleyici faktörün ABD’nin dolar ve faiz politikaları olduğunu açıkladı:

“Ons altın 5.800 dolara yükselince 6.000 ve 6.200 dolara kadar gider. Buradaki hareketin asıl nedeni Amerika’nın düşük dolar ve faiz isteği” dedi.

KÂR SATIŞLARINA DİKKAT

Altındaki geri çekilmeleri kar satışı olarak nitelendiren Memiş, yatırımcıları uyardı:

“Yıla 6.195 TL’den başlayan gram altın 8.057 TL’ye yükseldi. Ons altın 5.600 dolara çıktı. Şu anda yaşanan satışlar sadece kar satışı. Bu nedenle bunu düşüş olarak nitelendirmek doğru değil” dedi.

10 GÜNLÜK DİNLENMENİN ARDINDAN YENİ DALGA

Memiş’in öngörüsü net:

“Bir hafta, 10 gün daha dinlenebilir altın. Ama ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerle ilgili beklentimiz devam ediyor. Bu yıl altın, gümüş ve diğer metallerle yatırım yapanların psikolojisi çok sağlam olmalı. Çünkü bu senaryoyu sıkça görecekler” şeklinde çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.