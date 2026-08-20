Altının yıl içerisinde 5 bin 600 dolardan 3 bin 950 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirten Memiş, 4 bin 400 dolar seviyesinin kritik bir direnç noktası olduğunu ifade etti. Haberler'de yer alan habere göre Memiş, piyasadaki hareketliliğe ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Bu yıl altın tarafına baktığımız zaman geçen yıl yükselişle kendinden söz ettiriyordu. Bu yıl da düşüşle kendinden söz ettiriyor. Özellikle ocak ayında altın yatırımcılarına ciddi uyarılarımız vardı. Yani bu yıl altın, gümüş, platin, paladyum bütün piyasa genelinde bir manipülasyon yılı olacak” dedi.

Ayrıca teknik düzeltmeden ziyade piyasada bilinçli bir baskılama olduğunu öne süren analist, "Teknik bir düzeltme yapması farklı bir şeydir. Aylarca düşüş direncinde baskı altında olması farklı bir şeydir. Bakın mantık olarak şunu gözlemlemeniz gerekiyor." diyerek ons tarafında yıl sonuna kadar 5 bin dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini ekledi. Memiş, gerekçe olarak ise şu ifadeleri kullandı:

“Birincisi bugüne kadar gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu fiyatlamamış olan bir altın piyasası var karşımızda. Çünkü altın gerçekte puslu havaları sever, savaşı sever, enflasyonu sever, belirsizliği sever. Ama bu taraf hiç satın alınmadı. Aksine ciddi bir anlamda değer kaybetti” dedi.

GRAM ALTINDA KISA VE UZUN VADELİ BEKLENTİLER

İç piyasada gram altının 8 bin 157 liradan 5 bin 950 liraya kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, daha önce Ağustos ayı için dile getirdiği 8 bin lira öngörüsünü hatırlattı:

“Evet yılın ikinci yarısında ateşkes bir anlaşma gelir. Burada tekrar altın tarafı rahatlar ve ağustos ayında gram altın tarafında 8 bin lirayı görebiliriz. Öngörüm vardı benim kişisel olarak” dedi.

Ateşkes sonrası süreçte şartların değişmesiyle yükselişin geciktiğini kaydeden analist, mevcut kısa vadeli beklentisi için "Yine ben bu ay içinde 7 bin lira seviyesine geçilmesini şahsen beklerim" ifadesini kullandı.

BORCU OLANLARA UYARI

Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için yaşanan geri çekilmelerin fırsat sunduğunu belirten Memiş, "Altın borçlanmamak burada en iyi seçenek ama borçlanma zorunluluğu olan vatandaşlarımızın da bence borçlarını kapatması gerektiğini şahsen düşünüyorum" uyarısında bulundu.

Varlık türleri kıyaslamasında 2026 yılı vurgusu yapan Memiş, altın-gümüş rasyosuna dikkat çekerek beklentisini şöyle aktardı:

“2026 yılında altın mı şampiyon olacak, gümüş mü şampiyon olacak? Benim cevabım altın yönündeydi. Evet 2025 yılında şampiyonumuz gümüştü. Ama 2026 yılında ben altın-gümüş rasyosu nedeniyle altının yılı birincilikle bitireceğini tahmin ediyorum” dedi.

Yatırımcılara fiyata değil miktara odaklanmaları tavsiyesinde bulunan Memiş, açıklamalarını "Bütün yatırımcı arkadaşlarımıza yıl sonuna kadar tekrar sabırla sadece mallarını koruyarak yollarına devam etmesini öneririm" sözleriyle tamamladı.