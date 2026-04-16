Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, değerli metaller üzerindeki etkisini sürdürüyor. Özellikle ABD ve İran arasındaki müzakere süreçlerine dair belirsizlikler ile devam eden bölgesel çatışmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara uyarılarda bulundu.

KRİTİK DİRENÇ 4 BİN 900 DOLAR

Son bir haftadır yaşanan hareketliliğe dikkat çeken İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğin yıl sonuna kadar devam edebileceğini ifade etti. Ons altın tarafında barış beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 5.100 – 5.200 dolar bandının görülebileceğini belirten Memiş, aksi durumda geri çekilme risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Memiş, 4.900 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu ve bu seviye aşılmadan kalıcı bir yükselişten söz etmenin güç olduğunu dile getirdi.

GRAM ALTINDA 8 BİN TL BEKLENTİSİ

İç piyasadaki gram altın fiyatlarına dair öngörülerini de paylaşan Memiş, barış ihtimali ve küresel gelişmelerle birlikte fiyatların kısa vadede 7.000 – 7.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.

Yaz aylarında ise yükseliş ivmesinin artarak gram altının 8.000 TL sınırını aşabileceğini kaydeden uzman, bu süreçte fiyat odaklı hareket etmek yerine sahip olunan altın miktarının artırılmasının daha stratejik olduğunu savundu.

DÜĞÜN YAPACAKLAR VE BORCU OLANLAR NE YAPMALI?

İşçilik farklarının kapanmasının fiziki altın alımı için bir fırsat sunduğuna değinen Memiş, düğün hazırlığı yapanların veya altın borcu bulunanların mevcut dönemi değerlendirebileceğini ifade etti.

Elindeki altını satmayı düşünenler için ise acele edilmemesi gerektiğini belirten Memiş, piyasadaki belirsizlik oranının yüksek olması nedeniyle yatırımcıların yarı yarıya pozisyon alarak dengeli bir strateji izlemelerini tavsiye etti.

İslam Memiş’in analizlerine göre, altın fiyatlarındaki yönü büyük ölçüde uluslararası ilişkiler ve barış müzakereleri belirleyecek. Yaz aylarında 8 bin TL seviyesini test etmesi beklenen gram altın için yatırımcıların temkinli ve miktar odaklı bir yaklaşım benimsemesi öneriliyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.