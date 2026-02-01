Değerli metaller piyasasında cuma günü yaşanan sert düşüş, gümüş yatırımcılarını yeniden pozisyonlarını gözden geçirmeye zorladı. Gümüşte kısa sürede görülen hızlı düşüşler sonrası “dip mi oluşuyor?” sorusu akıllara geldi. İslam Memiş, geri çekilmelerin yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini söyleyerek, mevcut fiyat seviyelerini pahalı bulduğunu ifade etti.

"GÜMÜŞ HALA PAHALI"

İslam Memiş, gümüş fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmenin önemli olduğunu fakat bunun sağlıklı bir fiyatlama anlamına gelmediğini belirtti. Piyasada henüz güçlü bir denge oluşmadığını vurgulayan Memiş, “Kısa sürede yaşanan düşüşler alım fırsatı gibi algılanabiliyor ancak bana göre gümüş hâlâ pahalı seviyelerde işlem görüyor” dedi.

KISA VADELİ YATIRIMCILAR ZORLANABİLİR

Son hareketlerin özellikle kaldıraçlı işlemler üzerinde belirleyici olduğunu söyleyen Memiş, hızlı fiyat değişimlerinin bu tür pozisyonları büyük ölçüde piyasadan sildiğini belirtti. Bu sürecin, piyasada daha sakin ama dalgalı bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirten Memiş, kısa vadeli kazanç arayan yatırımcıların zorlanabileceğine dikkat çekti.

Memiş’e göre gümüş piyasasında önümüzdeki dönemde net bir yükseliş veya düşüş trendinden söz etmek için erken. Fiyatların bir süre yön arayışı içinde hareket edebileceğini ifade eden Memiş, bu süreçte sert yukarı ve aşağı hareketlerin görülmesinin şaşırtıcı olmayacağını belirtti. Bu durumun yatırımcı psikolojisini test edebileceğine dikkat çekti.

"ALTIN–GÜMÜŞ RASYOSU TAKİP EDİLMELİ"

Memiş, altın–gümüş rasyosuna vurgu yaparak hareketlerin gümüş açısından kritik sinyaller verdiğini söyledi. Rasyonun mevcut seviyelerinin, gümüşün görece pahalı olduğuna işaret ettiğini dile getiren Memiş, kalıcı bir toparlanma için rasyoda daha net bir denge oluşması gerektiğini vurguladı.

ZAMAN VURGUSU

İslam Memiş, değerli metallerde sadece fiyatın değil, zamanlamanın da önemli olduğunu belirtti. Gümüş yatırımında aceleci davranmanın riskleri artırabileceğini söyleyen Memiş, piyasaların sindirilmeden yukarı yönlü güçlü bir hareket üretmesinin zor olduğunu ifade etti.

Memiş, mevcut seviyelerin kendi değerlendirmesine göre hâlâ pahalı olduğunu söyleyerek, bu nedenle aceleci alımların risk barındırabileceği vurguladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.