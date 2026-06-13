Ekonomi yorumları ve yatırım tavsiyeleriyle sık sık televizyon programlarına katılan İslam Memiş, son dönemde yaptığı tahminlerin isabet oranına ilişkin tartışmalarla gündeme geldi.

AKP'li eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memiş'i sert sözlerle eleştirdi.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Memiş'i hedef alan Tayyar, yatırımcıların zarar ettiğini öne sürerek eleştirilerini sürdürdü.

Tayyar, paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İslam Memiş'in birlikte çekilmiş bir fotoğrafına da yer vererek şu ifadeleri kullandı:

-Günün iki kaybedeni.

-Biri CHP’deki yoldaşlarını, diğeri altın yatırımcılarını batırdı."

-Sizce bu açıklama doğru mu? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Tayyar yaptığı bu sert eleştirilerin ardından canlı yayında karşı karşıya geldiği İslam Memiş ile tartışma yaşadı.

Memiş ve Tayyar arasında şu diyalog gerçekleşti:

İslam Memiş: Ben sizin Twitter'dan onun bunu fotoğrafını koyup da ergen çocuklar gibi hesap mı soracağım?

Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma. Bu milleti kandırmayın. 8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?

İslam Memiş: Vay be Şamil Tayyar utanmaktan ve terbiyeden bahsediyor.

Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma utanmaz adam hala ahlaksızlığa devam ediyorsun. Bu adamın konuşmasına niye izin veriyorsunuz?

İslam Memiş: Şovmensin sen, şovmen...