Hafta başında 108 dolar seviyesini test eden petrol fiyatlarının dört gün içinde 90 dolara gerilemesini değerlendiren İslam Memiş, bu durumu şu sözlerle özetledi:

"Pazartesi yüzde 8 yükselen petrol, bugün yüzde 9 değer kaybetti. Ne kadar büyük bir soygun olduğunu, ne kadar büyük bir manipülasyon olduğunu tekrar yakından takip etmeye devam ediyorsunuz"

Döviz tarafında Euro/TL kuru 53 liranın üzerine çıkarken, Euro/Dolar paritesi 1.128 seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul 100 endeksi ise %2,5 primle 14.500 puanın üzerine taşındı.

"YÜKSELİŞLER KALICI BİR İYİMSERLİK DEĞİL"

Piyasalardaki yukarı yönlü hareketlerin birer tepki yükselişi olduğunu ifade eden Memiş, kesin bir anlaşma zemini oluşmadan yönün netleşmeyeceğini savundu. Olası bir anlaşma senaryosunda hedeflerini paylaşan Memiş şunları kaydetti:

"Kalıcı bir anlaşma haberi gelirse bu sefer yine diğer videolarımda da sık sık ifade ettiğim gibi ons altın tarafında 5.200 dolar seviyesi ama kademeli olarak 5100- 5200 dolar seviyesi. Yine Borsa İstanbul'da kalıcı bir ateşkes haberinin gelmesiyle birlikte 16.000 puan seviyesini yine hedef konumunda alacak bir fiyatlama var karşımızda. Burada da yine yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor."

ALTIN VE GÜMÜŞTE UZUN VADELİ BEKLENTİLER

Ons altının 4.875 dolar seviyesinde seyrettiği dönemde Memiş, ana trende odaklanılması gerektiğini belirtti. Gram altın için yıl sonunda 5 haneli rakamların hala masada olduğunu söyleyen uzman isim, stratejisini şu ifadelerle açıkladı:

"Şimdi bu fiyatlamalar tabii ve doğaldır. Tepki yükselişidir. Bu fiyat akışları tamamen bir anlaşma haberi gelmeden rüzgarı tekrar tersine çevirebilir nitelikte olduğunu tekrar ifade etmek isterim.

Yine biz yani yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon piyasasına inandığımız için ve bu yılki stratejimiz bu yönde olduğu için bu ara dalgalanmalara hiç takılmıyoruz. O yüzden biz ana hikaye ve ana trende odaklandığımız için mesela ons altın tarafında 5880- 6.000 dolar seviyesi. Gram altın tarafında işte anlaşma haberi gelirse önce 7.000 -7.500 lira aralıklı. Temmuz aylarında yaz aylarında 8.000 lira seviyesinin üzeri ve yıl sonunda 5 haneli rakamlar tekrar beklemeye devam ediyoruz" dedi.

"ALTIN VURUŞ" BEKLENTİSİ

Anlaşma olmaması durumunda düşüşlerin kaçınılmaz olduğunu hatırlatan Memiş, yıl sonu için öngörülerini şöyle tamamladı:

"İstanbul 100 endeksinde hedef 16.000 puan seviyesi. Kalıcı bir anlaşma gelirse Euro dolar paritesinde hedef 1.2121 seviyesi. Kalıcı bir anlaşma haberi gelirse ons altın tarafında hedef 5.200 dolar seviyesi. Kalıcı bir anlaşma gelirse gram altın tarafında hedef 7.500 lira seviyesi.

Ama tam tersini düşünün. Tam tersini algılayalım. Bir anlaşma haberi gelmezse tekrar Borsa İstanbul üzerindekisinde düşüşler, euro dolar paritesinde düşüşler, altın tarafında düşüşler, gümüş tarafında düşüşler kaçınılmaz olacaktır. Ama yıl sonuna kadar yine altın vuruşu beklemeye devam ediyoruz. O altın vuruşu yıl sonuna kadar mutlaka yapacaklar. Biz de piyasaları yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

*Yatırım tavsiyesi değildir.