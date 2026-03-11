ABD ile İran arasında tırmanan savaş gerilimi küresel piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Enerji ve emtia piyasalarında yaşanan oynaklık yatırımcıların dikkatini çekerken özellikle petrol ve altın fiyatlarında dikkat çekici değişimler görüldü.

Gerilimin zirve yaptığı dönemde Brent petrolün varil fiyatı 119 dolara kadar yükselirken, son günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın “barış” yönündeki açıklamaları piyasalarda iyimserlik oluşturdu. Bu açıklamaların ardından petrol fiyatı 90 doların altına kadar geriledi.

"RÜZGAR TERSİNE DÖNEBİLİR"

Finans analisti İslam Memiş, Haber Global’de yaptığı değerlendirmede piyasaların kısa süre içinde yeniden yön değiştirebileceğini söyledi.

Memiş’e göre son haftalarda oluşan tablo, iki hafta önceki piyasa koşullarına geri dönüş ihtimalini gündeme getiriyor. Memiş, “Trump zorlu bir süreçten geçiyor. Piyasalar bize rüzgarın yeniden tersine dönebileceği sinyalini veriyor. Önümüzdeki süreçte tekrar eski dengelere dönüş görebiliriz” ifadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YUKARI YÖN BEKLENTİSİ

Savaşın ilk günlerinde altın fiyatlarında gerileme yaşandığını anımsatan Memiş, önümüzdeki dönemde farklı bir tablo oluşabileceğini belirtti.

Memiş’e göre altın tarafında tekrar yukarı yönlü bir hareket yaşanabilir. Analist, ons altının 5 bin 600 dolar seviyelerine doğru tekrar yükseliş eğilimine girebileceğini söyledi. Gümüş fiyatlarında da benzer biçimde kısa vadeli bir yükseliş ihtimalinin güçlendiğini dile getirdi.

KRİPTO PARA LARDA DÜŞÜŞ RİSKİ

Memiş kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise farklı bir senaryoya işaret etti. Daha önce 70-71 bin dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin’in savaş sonrası hızlı bir toparlanma yaşadığını belirten Memiş, kısa vadede 65 bin dolar seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti.

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK"

Piyasalarda şu anda geçici bir sakinlik yaşandığını belirten Memiş, önümüzdeki haftaya dikkat çekti.

“İki hafta önce piyasalar daha sakin ilerliyordu. Şimdi ise adeta fırtına öncesi bir sessizlik var gibi görünüyor. Önümüzdeki haftadan itibaren rüzgarın tersine döndüğünü görebiliriz.” dedi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.