Jeopolitik gerilimin etkisiyle sert hareketlilik yaşayan altın fiyatları, yatırımcısını tedirgin etmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı için dikkat çeken uyarı geldi.

"PİYASALARDA SERT OYNAKLIK"

Memiş, "Ateşkes haberi geldi. 15 gün içerisinde her gün farklı bir fiyatlama olacağını sevgili izleyenlerimize ifade etmiştik. Ve her gün farklı bir fiyatlama karşımızda durmaya devam ediyor. Yine görüşme olacağına dair bir haber akışı geldi. Lübnan tarafında bir anlaşma haberi geldi. Piyasalar da olumlu tepki verdi. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi 14.202 puan seviyesinden %1 yükselişle günü tamamlamıştı. Burada darbant aralığındaki hareketleri takip etmeye yine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KALICI ANLAŞMA OLMAZA OYNAKLIK SÜRER"

Altın ve gümüşteki yükselişlerin sağlıklı olmadığını söyleyen Memiş, "Altın gümüş tarafında hızlı bir toparlanma, petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş tekrar yaşandı. Ancak sağlıklı mı? Değil. Kendine bir yön belirleyemeyen bir piyasa var karşımızda. Yine kalıcı bir anlaşma haberi gelmeden veya savaşa devam haberi gelmeden her gün bu oynaklığın devam edeceğini sevgili izleyenlerimize tekrar etmek isterim." dedi.

"KALDIRAÇLI VE KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN"

Yatırımcılara dikkat çeken uyarı yapan Memiş, "Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak lazım. Yine bankaların altın talebi devam ediyor. Özellikle Çin başta olmak üzere altın talebinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Demek ki geleceğe dair tekrar altının yükseleceğine dair bir endişe söz konusu." ifadlerini kullandı.

ÇİN ETKİSİ

"Çin 'in elindeki doları çıkartıp altına dönüyor olması başka başka anlamlara da gelir mi?" sorusunu da yanıtlayan Memiş, "Evet, dünyada dolaşan doların rezerv niteliği %80 civarındaydı. Bu oran %46'ya kadar geriledi. Artık dünya ülkeleri dolardan uzaklaşarak Çin Yuan'ı veya Çin'i tercih ediyorlar. Çin de bunu fırsata çeviriyor. Rezerv para niteliğinde ülkelere altın destekli bir para birimi aslında. Ya Çin Yuan'ı ya da altına dayalı bir başka para birimi. O yüzden Çin bunu fırsata çeviriyor ve altın alımlarına devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YURT DIŞINDA ALTIN ALIMLARI DEVAM EDİYOR"

Memiş, "Özellikle bankalarda, bankalardaki 676 tonluk altının 22,5 tonu yurtdışı yerleşiklere ait. Burada %3.3'üne tekabül ediyor. Yani yurtdışında yaşayıp da Türkiye'de altın alımını sürdüren vatandaşların sayılarında ciddi bir artış var. Bu oran neye tekabül ediyor? 5 yılda ciddi bir anlamda 2'ye katladı. Mesela 2025 yılında %20.50 civarındaydı, %20.5 civarındaydı yurt dışı ilişkilerinin altın miktarı. Bu oran daha yılın ilk çeyreğinde %22.5'a kadar yükselmiş oldu. Aslında yurt dışında yaşayan yatırımcılar da Türkiye'de bankalarda yine altın alımını devam ettirdiğini rakamlar bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"ORTA VE UZUN VADEDE ALTINDA YÜKSELİŞ DESTEKLENİYOR"

Şu anda kısa kısa vadeli dalgalanmalar olsa da kısa vadeli manipülasyon piyasası olsa da altının orta ve uzun vadede gümüş, diğer endüstriyel metaller de dahil yine yukarı yönlü hareketler destekleniyor. diyen Memiş, "Amerika'daki Hazine Bakanının dün yapmış olduğu bir açıklama vardı. 'FED bekle gör politikasını uygulayacak' dedi. Altın buradan da destek buldu. FED 'in faiz politikasındaki makas değişikliğini bekliyorduk bu savaşla birlikte." dedi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Merkez Bankası'nın faiz kararına dikkat çeken Memiş, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Nisan'da bir faiz kararı açıklayacak. Tabii önceden daha tahmin edilebilir bir piyasa vardı ama şu anda tahmin edilen bir piyasa yok. O yüzden bana bugünlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizlerde ne gibi karar verir sorusunun cevabını şu şekilde veriyorum. Piyasalar için artık bir gün bile çok uzun bir süre. Her an her şey olabilir. Son güne kadar beklemek lazım. Merkez Bankası o günkü şartlara göre karar verecek." açıklamasında bulundu.

"ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLİYORUM"

Borsa tarafında bu yıl sonuna kadar 16 bin puan seviyesi devamında 20 bin puan seviyesine kadar beklentisinin devam ettiğini söyleyen Memiş, "Ara ara satışlar olacaktır. Düzeltmeler olacaktır. Döviz tarafında aman aman yükseliş beklemiyoruz. Euroyu dolara kıyasla daha avantajlı görüyoruz. Altın ve gümüş tarafında yıl sonuna kadar yukarı yönlü hareketler bekliyorum." şeklinde konuştu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.