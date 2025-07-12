Para piyasaları ve Altın konusunda uzman analist İslam Memiş, Salı Gününe Dikkat başlığıyla kritik bir video yayınladı. Memiş birikimini altın ve dolara yatıran milyonlarca vatandaşı özellikle ters köşe olma ihtimaline karşı uyardı.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

İslam Memiş videoda en büyük uyarısını resmi tatil günü olan 15 Temmuz 2025 Salı gününe ilişkin yaptı. Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisinin de o gün açıklanacağını söyleyen Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Salı günü Türkiye'de resmi tatil olduğundan dolayı bankalar ve Borsa İstanbul kapalı olacak. Ancak küresel piyasalar açık olacak ve ABD verisiyle sert dalgalanmalar yaşanabilir. Bankacılık uygulamasındaki makas aralıkları çok açık olacağından o gün ani bir hamle yapmak isteyenler büyük zarar edebilir. Pozisyon almak isteyenler ya pazartesi gününü kullanmalı ya da çarşamba gününü beklemeli"

ALTINDA SABIR GEREKİYOR

Altın fiyatlarında son dönemdeki düşüşün de üzerinde duran Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Gram Altından iki hafta önce 4 Bin 185 liraya kadar gerilediğinde alım yapanlar şanslıydı. Biz ortalammızı 4 Bin 204 liraya getiril sezonu kapatmıştık. Yıl sonu gram altında 4 Bin 500 lira hedefini koruyoruz."

"Ons Altında 3 Bin 500 dolar seviyesini kasım ayına kadar beklemeye devam ediyoruz. İki hafta önce yaşanan düşü ve dinlenme süreci benim nazarımda bitti"

DOLARDA GERİ ÇEKİLME BEKLENTİSİ

40 TL bandını gören dolar içinde konuşan İslam Memiş, kısa vadede 40 lira altına sarmak isteyen bir kur görebilir diyerek şunları söyled:

"Yıl sonu 45 lira hedefimiz devam ediyor. 40 liranın altı tekrar alıcıları getirir ve kuru yukarı taşır"