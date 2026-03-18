

Finans analisti İslam Memiş, bayram öncesi yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Altın, dolar, euro, petrol ve Bitcoin piyasalarında önemli gelişmeler yaşanabileceğini belirtti, “Adeta fırtına öncesi sessizlik havası hakim” diyerek diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PİYASALAR SESSİZ AMA YANILTICI

Memiş, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda sakin bir görünüm olmasına rağmen bu durumun yanıltıcı olabileceğini belirtti.. “Adeta fırtına öncesi sessizlik havası hakim” ifadelerini kullanarak, bayram tatiline yaklaşılırken yatırımcıların pozisyon yönetiminin kritik olduğuna dikkat çekti.

BORSADA TEPKİ ALIMI HAKİM

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 13.195 puan seviyesinde bulunuyor. Memiş’e göre yaklaşık yüzde 2’lik tepki alımı gözlemleniyor. Kısa vadede 13.200 puan direnci belirleyici olacak. Daha önceki görüşlerini yineleyen Memiş, 13.000 puanın altını orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım bölgesi olarak gördüğünü söyledi. Özellikle 12.900 ve altındaki seviyeler kademeli alım için uygun. Yatırımcıların tek seferde değil parça parça alım yapmasının daha sağlıklı olduğunu vurguladı.

DOLAR VE EURO'DAKİ KADEMELİ YÜKSELİŞ

Dolar/TL kuru 44 lira seviyelerinde. Memiş, yıl sonu için 50 lira beklentisinin sürdüğünü belirtti. Kurda kademeli yükselişlerin sürpriz olmadığını söyledi.

Euro/dolar paritesi için ise kritik değerlendirmelerde bulundu:

1.15 seviyesi altı “çok ciddi alım fırsatı”, 1.1465 seviyesi ise “adeta bedava” olarak nitelendirildi. Orta vadede 1.20–1.22 beklentisi korunuyor. Euro/TL tarafında ise 51 lira seviyesi düşük, 62–63 bandı hedefi geçerliliğini koruyor.

ALTINDA ALIM FIRSATI

Ons altın ons altın 5.000 doların altına gerileyerek 4.970 doları gördü. Memiş, geri çekilmenin piyasaya önemli mesaj verdiğini vurguladı: “Fed faiz indirirse yükseliş, aksi durumda kısa vadeli geri çekilme mümkün.”

Gram altın tarafında ise işçilik maliyetlerinin düşük olmasının gram altını cazip hale getirdiğini belirtti. Şu an hem ons altın düşük hem de işçilik ucuz. Yaz aylarında işçiliklerin yeniden artabileceği öngörülüyor.

Gümüşte ise 80 dolar altındaki seviyelerin değerlendirilebileceğini söyledi; kısa vadede 96 dolar hedefi masada.

PETROLDE OYNAKLIK SÜRÜYOR

Petrol fiyatları 95–115 dolar arasında hareket ediyor. Memiş, bu tür oynak piyasalarda kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

BİTCOİN'DE KISA VADELİ KAR SATIŞI

Bitcoin fiyatı 73 bin dolar civarında seyrediyor. Memiş, 60–65 bin dolar aralığını daha önce ucuz olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, kısa vadeli kar satışlarının görülebileceğini söyledi. Ancak yılın ikinci yarısı için yükseliş beklentisi sürüyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.