Piyasalarda hafta boyunca yaşanan sert dalgalanmalar cuma günü İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmasıyla yerini dengeli bir yükselişe bırakmıştı. Ancak bugün Hürmüz Boğazı tekrar kapatıldı. Finans Analisti İslam Memiş, özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamaların ardından oluşabilecek fiyat hareketlerini sert sözlerle eleştirdi ve yatırımcıları uyardı.

HAFTAYA NEGATİF BAŞLAMIŞTI

Memiş, haftanın ilk işlem gününde boğazlara yönelik gelişmelerin ardından piyasalarda satış baskısının öne çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Altın, gümüş, euro, borsalar baskı altındaydı. Yine petrol fiyatlarında 108 dolar seviyesine kadar yani %8 bir yükseliş vardı”

DİPLOMASİ BEKLENTİSİ İYİMSERLİK GETİRDİ

Hafta ortasında ABD ile İran arasında diplomatik temasların başlayacağına yönelik açıklamaların piyasada iyimserlik oluşturduğunu belirten Memiş, bu sürecin fiyatlara yansıdığını söyledi: “Sanki bir anlaşma haberi gelecekmiş gibi bir fiyatlama içerisindeydi ve hafta boyunca bu iyimserliğini korudu”

SERT DÜŞÜŞE 'SOYGUN' TEPKİSİ

Haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarında sert geri çekilme yaşandığını vurgulayan Memiş, şu değerlendirmede bulundu: “Bugün %9 değer kaybetti ve 90 dolar seviyesine kadar geriledi”

Bu hareketi sert sözlerle eleştiren Memiş, “Ne kadar büyük bir soygun olduğunu, ne kadar büyük bir manipülasyon olduğunu tekrar yakından takip etmeye devam ediyorsunuz” dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞ SERT YÜKSELDİ

Altın ve gümüş piyasalarına da değinen Memiş, ons altının 4875 dolar seviyesinde %2 primli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Haliyle gram altın TL fiyatı ons altını takip ettiği için ons altın da gram altına destek vermeye devam ediyor. 740 lira seviyesine kadar fiziki altın yükseldi”

Gümüşün daha güçlü bir performans sergilediğini belirten Memiş ise şu ifadeleri kullandı: “Altın-gümüş rasyosu 60 seviyesinin altına sarktı. %3,5 civarında bir hareket var. Haliyle gümüşün gram fiyatı şu anda 119 lira seviyesinde, %5 yükselişle haftayı tamamlıyor”

EEURO VE BORSA YORUMU

Euro/dolar paritesine ilişkin görüşlerini koruduğunu belirten Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı: “1.16 seviyesinin altını ucuz, 1.15 seviyesinin altını bedava olarak söylüyordum. Yine aynı düşüncem geçerli”

Borsa İstanbul’a ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: “Borsa İstanbul 100 endeksi 14.535 puan seviyesinde. %2,5 civarında primli”

"KESİN ANLAŞMA OLMAZSA ZOR"

Piyasalardaki hareketlerin haber akışına bağlı olduğunu belirten Memiş, yatırımcıları şu sözlerle uyardı: “Kesin olarak bir anlaşma haberi duymadan piyasalardaki bu normal seyri görmemiz biraz zor gibi duruyor”

KRİTİK HEDEF SEVİYELER

Kalıcı bir anlaşma durumunda hedef seviyeleri de paylaşan Memiş, şu ifadeleri kullandı: “Ons altın tarafında 5000-5200 dolar seviyesi… Ons gümüş tarafında 86 dolar kritik direnç seviyesi… Borsa İstanbul 100 endeksinde 16.000 puan seviyesini hedef konumuna alacak bir fiyatlama var”

KRİPTO PİYASASI YORUMU

Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin’e ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Altına kıyasla biraz daha primli, yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor”

"RÜZGAR TERSE DÖNEBİLİR"

Piyasalardaki hareketlerin kalıcı bir anlaşma olmadan yön değiştirebileceğini vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı: “Bu fiyat akışları tamamen bir anlaşma haberi gelmeden rüzgarı tekrar tersine çevirebilir niteliktedir”

YIL SONU TAHMİNİ

Yıl sonu beklentilerini de açıklayan Memiş, ana trendin değişmediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Ons altın tarafında 5800-6000 dolar seviyesi, gram altın tarafında anlaşma haberi gelirse önce 7000-7500 lira aralığı, yıl sonunda 5 haneli rakamları beklemeye devam ediyoruz”

Gümüş için ise sınırlı bir revizyon yaptıklarını belirtti: “Sadece gümüş ons tarafta 50 dolardan 60 dolara bir revize yaptık. Başka bir revizemiz olmadı”

DALGALANMA SÜRECEK

Piyasalarda oynaklığın devam edeceğini ifade eden Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: “İkinci görüşmeden anlaşma haberi çıkmaz, üçüncü bir görüşme olur. Piyasalardaki bu sert dalgalanmalar devam edecektir”