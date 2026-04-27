Küresel piyasalar, şubat sonundan bu yana tırmanan ABD-İran gerilimi ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikle zorlu bir süreçten geçiyor.

Jeopolitik risklerin yatırımcıyı güvenli limanlara yönlendirdiği bu dönemde, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki teknik bant aralıklarını değerlendirdi. Memiş, hem borsa hem de altın-gümüş yatırımcıları için orta vadeli beklentilerini güncelledi.

BORSADAKİ YÜKSELİŞ KALICI MI?

Borsa İstanbul’un 14.409 puan seviyesindeki kapanışını yorumlayan İslam Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Mevcut yükselişlerin kalıcı olmayabileceğine değinen uzman, endeksin yeniden 14.000 puanın altına sarkma ihtimalinin masada olduğunu belirtti.

"13.900 puan seviyesi şu an için güçlü bir destek konumunda. Ancak bölgeden gelebilecek kalıcı bir anlaşma haberi, yaz aylarında endeksi 20.000 puanlı seviyelere taşıyacak yeni bir trendi başlatabilir."

ALTIN YATIRIMCISINA TEMMUZ MESAJI

Ons altındaki 4.709 dolar seviyesini yakın takipte tutan Memiş, gram altın tarafında fiziki piyasanın 6.817 liradan haftayı kapattığını hatırlattı. Olası geri çekilmelerde 6.650 lira seviyesinin destek olarak çalışacağını öngören analist, temmuz ayı için çarpıcı bir tahminde bulundu.

Memiş, olumlu haber akışıyla fiyatların önce 7.500 lira bandına yerleşebileceğini, temmuz ayı itibarıyla ise 8.000 lira hedefinin güncelliğini koruduğunu ifade etti. Uzman, yıl sonu projeksiyonunda ise gram altının 5 haneli rakamları (10.000 TL ve üzeri) test edebileceğini vurguladı.

GÜMÜŞTE TOPLAMA ALANI FIRSATI

Gümüşün ons fiyatında 70-75 dolar aralığının stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten İslam Memiş, nakit varlığı olanlar için güncel seviyeleri "toplama alanı" olarak nitelendirdi. Piyasadaki manipülasyon risklerine rağmen orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisinin değişmediğini kaydeden Memiş, yatırımcıların her senaryoya karşı hazırlıklı olması gerektiğini ekledi.