Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2017'den bu yana firari olarak aranan uluslararası suç örgütü lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Yakut'un yakalandığını bildirdi.

Yakut'un uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında farklı adreslerde saklandığı ve bu süreçte suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda, Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi.

UYUŞTURUCU SEVKİYATLARINI ORGANİZE ETMİŞ

Bakan Gürlek, örgütün İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Örgütün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam İKİ ton uyuşturucudan sorumlu olduğu ifade edildi.

Gürlek açıklamasında, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin sürdürüleceğini belirterek, "Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANIP FİRAR ETMİŞ

İslam Yakut, İstanbul'da 21 Haziran 2009'da uyuşturucu suçundan gözaltına alınmış ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Yakut'un yaklaşık 6 yıl Silivri Kapalı Cezaevi'nde kaldıktan sonra yarı açık cezaevine sevk edildiği belirtilmişti.

Yakut'un özel bir üniversitenin kamu yönetimi bölümünü kazandığı, bu süreçte sınavlara jandarma eşliğinde gidip geldiği, daha sonra ise hafta içi izinli olarak üniversiteye devam ettiği bildirilmişti.

Yakut'un 2017'de 4 kez özel izin, 2 kez de mazeret izni kullandığı; Haziran 2017'de aldığı özel izin sonrası cezaevine dönmeyen Yakut firar etmişti.