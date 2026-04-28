Etkileşim ve gelir kazanma uğruna fetva veren, öğüt ve hadis paylaşan güruha bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada aktif olarak yer alan ve takipçilerine dini öğütler veren Hasan Alkan, yayınladığı son videoda namaz ibadeti sırasında yapılan hataları konu aldı. Hazırlanan içerikte, bu hatalar izleyicilere gösterilerek eğitim verildi.

ETKİLEŞİM, SAATİNE GİTTİ

Videonun yayınlanmasının ardından kullanıcıların dikkati, içeriğin konusundan ziyade Alkan'ın kolundaki saate yöneldi.

Görüntüler üzerinden yapılan incelemelerde, videoda yer alan saatin lüks bir markaya ait olduğu ve güncel piyasa değerinin 70.000 dolar olduğu ortaya çıktı.

SAATİ OLMADAN VİDEO ÇEKMİYOR

Sözde hoca olan Alkan'ın pek çok videosunda din öğütleri verirken saatini kolundan çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Alkan'ın kadrajın en belirgin noktasında saatini göstermesi sosyal medyada gündem haline geldi.