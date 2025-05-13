Üniversite öğrencileri Nureddin Yıldız’ın kampüste konuşmacı olarak davet edilmesini protesto etti. Üniversite yönetimine yakınlığıyla bilinen Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) düzenlediği etkinliğe Yıldız’ın çağrılması, öğrencilerin tepkisine yol açtı.

SALONDA TEPKİ İLE KARŞILANDI

Nurettin Yıldız salonda konuşmasını yaptığı esnada bir öğrenci tepki gösterdi. Sözünü tamamlayamayan öğrencinin üzerine tekme tokat saldırıldı. O anlarda nereden geldiği belli olmayan bir cisim Yıldız'ın oturduğu kürsüye doğru fırlatıldı. Çıkan arbedede protestocu öğrenci tekme tokat şiddete uğrayarak salondan çıkartıldı.

KAMPÜSE POLİS GİRDİ

Etkinliğin düzenlendiği Kuzey Kampüs önünde bir araya gelen öğrenciler, “Üniversitemizde istismarcılara yer yok” sloganlarıyla yürüyüş yapmak istedi. Ancak öğrencilere önce özel güvenlik, ardından kampüse sokulan çevik kuvvet polisi müdahale etti. Polis ablukasına rağmen öğrencilerin protestosu devam etti.

97 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylarda 13 emniyet görevlisi yaralanırken 39'i kadın 58'ü erkek toplamda 97 öğrenci gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nde konuyla ilgili açıklama yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gözaltına alınan gençlere destek için Vatan Emniyetine geldi.