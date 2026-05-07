Yıllardır süregelen "suya düşen telefonu pirince yatırma" efsanesi, uzmanların ve teknoloji devlerinin uyarılarıyla tarihe karışıyor. Islanan cihazlardaki nemi çektiğine inanılan pirinç, aslında telefonunuz için bir kurtarıcı değil, potansiyel bir düşman.

PİRİNÇ NEDEN ZARARLI?

Popüler inanışın aksine pirinç, elektronik cihazların içindeki nemi etkili bir şekilde çekme yeteneğine sahip değildir. Apple ve diğer büyük üreticiler, pirinç tanelerinin içindeki ince toz ve nişasta parçacıklarının şarj portlarına ve hoparlör ızgaralarına kaçarak cihazın donanımına kalıcı zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca saç kurutma makinesi veya basınçlı hava gibi yöntemler de suyu daha derinlere ittiği için kesinlikle önerilmiyor.

TELEFONUNUZ ISLANIRSA NE YAPMALISINIZ?

Cihazınız korumasızsa ve suyla temas ettiyse, panik yapmadan şu adımları izleyin:

Hemen kapatın: Kısa devreyi önlemek için cihazı tamamen kapatın.

Kurulayın: Dış yüzeyi yumuşak ve emici bir bezle kurulayın. SIM kart tepsisini çıkarın.

Dikey konumda tutun: Telefonun bağlantı noktaları aşağı bakacak şekilde dikey tutarak, içindeki suyun tahliyesi için hafifçe vurun.

Havalandırın: Cihazı hava akışı olan kuru bir yerde doğal kurumaya bırakın.

KOROZYON TEHLİKESİNE DİKKAT

Elektronik parçalar için en büyük risk suyun kendisinden ziyade, zamanla oluşan korozyondur. Özellikle tuzlu su, şekerli içecekler ve klorlu sular bileşenleri hızla çürütür. Teknik uzmanlar, korozyonu önlemek için %90 izopropil alkol ile temizlik yapılmasını önerse de, cihazı sökmenin riskli olduğu ve profesyonel bir servisten yardım almanın en güvenli yol olduğu vurgulanıyor.