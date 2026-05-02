1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bir işletme sahibinin aldığı karar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşletme sahibi, o gün elde edilecek tüm kazancın çalışanlara dağıtılacağını duyurdu.

Kararı olumlu karşılayan kullanıcılar, ekonomik açıdan zorlayıcı bir dönemde çalışanların emeklerinin doğrudan ödüllendirilmesini takdir etti. Öte yandan birçok kişi ise, 1 Mayıs’ın çalışanların dinlenmesi ve haklarının vurgulanması gereken özel bir gün olduğuna dikkat çekti. Bu görüşü savunanlar, çalışanların o gün iş başında olmasının, iyi niyetli bir uygulama olsa bile Emek ve Dayanışma Günü’nün ruhuyla örtüşmediğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDĞ

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun bir tartışma yaşandı. Bir taraf uygulamayı örnek bir dayanışma hareketi olarak değerlendirirken, diğer taraf kararın altında yatan motivasyonun sorgulanması gerektiğini savundu.