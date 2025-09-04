Sezona etkili bir başlangıç yapan Trabzonspor, orta saha takviyesi gerçekleştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililer, transfer listesinin başında yer alan Milan'ın Cezayirli yıldızından henüz olumlu bir geri dönüş alamadı.
BENNACER SICAK BAKMIYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milano ekibinin orta saha oyuncusu Ismael Bennacer, Trabzonspor'dan gelen teklifleri reddetti.
Haberde, Karadeniz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayamadığı, ancak masada hala teklif olduğu aktarıldı.
Milan formasıyla 178 resmi maça çıkan Bennacer, 8 gol ve 12 asist ile takımına katkı sağladı.