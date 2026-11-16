Sincan Cezaevi'nde 26 gündür tutuklu bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu adına kendisini ziyaret eden Zeynel Lüle'ye cezaevi koşullarını anlattı. Arı, "28 kişilik koğuşta 60 kişi kalıyoruz. Yatak, yastık, battaniye sorunu var. Tahta kurusu sorunu var. Banyo ve tuvalet ihtiyaçları için kuyrukta bekliyoruz" dedi.

İkinci kez tutuklandığını belirten Arı, 21 Ekim Çarşamba günü eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bir sosyal medya paylaşımının fotoğrafını paylaştığı için tutuklandığını söyledi. Günlerini kitap okuyarak ve televizyondan haberleri takip ederek geçirdiğini anlattı.

Arı, mesleğini sürdürme kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu memleket bizim. Gazetecilik için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülke daha iyi olsun diye halka gerçekleri, hukuksuzlukları anlatmaya devam edeceğiz. 19 Kasım Perşembe günü yine Ankara Adliyesi'nde olacağım. Gazeteciliği savunacağım. Gazetecilik suç değildir."

TGC'DEN SERBEST BIRAKILMA ÇAĞRISI

Ziyaretin ardından açıklama yapan TGC Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Lüle, Arı'nın “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlamaları nedeniyle tutuklandığını belirtti.

Gazetecilerin halkı ilgilendiren olayları izleme, araştırma ve kamuoyuna duyurma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Lüle, dezenformasyonla mücadele amacıyla çıkarılan düzenlemelerin gazetecilerin mesleki faaliyetlerini engelleyecek veya onları haber yapmaktan caydıracak biçimde uygulanmaması gerektiğini söyledi.

Lüle, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın önceki hafta yaptığı açıklamayı da hatırlattı. Lüle'nin aktardığına göre Yıldız, suçun oluşması için özel kast, gerçeğe aykırı bilgi, bilginin ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığını etkileyen bir konuda olması, kamu barışını bozmaya elverişlilik ve alenen yayılma koşullarının birlikte bulunması gerektiğini belirtmişti. Yıldız'ın, bir ifade veya haber nedeniyle yapılan tutuklamaların çoğuna karşı olduğunu söylediğini de aktardı.

Lüle, TGC'nin talebini şöyle açıkladı:

"İsmail Arı’nın ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasını istiyoruz. Gazetecilik suç değildir."

19 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Arı, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.45'te Ankara Adliyesi'ndeki 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Daha önce 21 Mart 2026'da, eşinin ailesini ziyaret etmek için bulunduğu Tokat'ta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanmış ve Sincan Cezaevi'nde 75 gün kalmıştı.