Gazeteci İsmail Arı, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Birgün'ün aktardığına göre Arı, bugün saat 15.30'da ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne davet edildi.
Belirtilen saatte emniyete giden Arı'ya gözaltı kararı tebliğ edildi.
HAKKINDA İKİ SUÇLAMA VAR
İsmail Arı'nın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Arı'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.