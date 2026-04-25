Tutuklu gazeteci İsmail Arı, cezaevinden SÖZCÜ’ye yazdığı mektupta gözaltına alınma sürecinden itibaren yaşadıklarını anlattı. BirGün muhabiri Arı, “Bir gencin ölümüne ve kişinin yaralanmasına neden olan Zehra Kınık’ı tutuklayamayanlar beni beni tutukladı” dedi.

SUÇUM GAZETECİLİK

Bayram günü memleketi Tokat’tayken gözaltına alınan İsmail Arı mektubunda ailesine yaşatılanlara da dikkat çekti. Arı “Sadece gazetecilik yaptığım için bir aydır cezaevinde tutuluyorum. Yaptığım haberler birilerini rahatsız ettiği için yatarı bile olmayan bir suç isnadı ile hayatımdan günler çalınıyor. Bana ders verip dışarıdakilere de gözdağı vermek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

ÇIPLAK ARAMA

Arı “Ankara Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiğimde nezarethaneye indirilmeden önce pantolonunu indir üç defa eğilip kalk denildi” diyerek çıplak arama yapılmak istendiğini belirtti.

VAZGEÇMEM!

Arı sözlerini şöyle sürdürdü: “Cezaevinde beni sayısız, milletvekili ve avukat ziyaret etti. Beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim onlara da. Ayrıca tutuklanmama da karşı toplumdan büyük bir tepki geldiğini biliyorum.

Depremde çadır satan Kerem Kınık’ın ifadesini bile alamıyorlar. Bir gencin ölümüne ve kişinin yaralanmasına neden olan Zehra Kınık’ı tutuklayamıyorlar. Anlaşılan gazetecilik bunlardan daha büyük bir suç! Ben gazetecilikten vazgeçmem!”