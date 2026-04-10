CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret etti. Bakırlıoğlu Arı'nın yaptığı yolsuzluk haberinin şüphelileriyle aynı yerde kaldığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

“İsmail Arı L Tipi Cezaevi'nde kalıyor. Normalde 26 kişilik bir koğuşta 48 kişi kalıyor ve büyük bir çoğunluk yerde yatmak durumunda. Arı'nın Yunus Emre Vakfı'yla alakalı yapmış olduğu haberler, yalan haber olarak değerlendirilmiş.

ADALET SİSTEMİ

Biliyorsunuz ki Yunus Emre Vakfı'nda naylon faturalarla yapılmış 600 milyon liranın üzerinde bir yolsuzluk iddiası var. İsmail Arı'nın yapmış olduğu haberden sonra bu soruşturma açıldı ve şu anda bu yolsuzluğun şüphelileri İsmail Arı ile aynı cezaevinde yatmakta. İsmail Arı da Yunus Emre Vakfı'nda yapılan bu yolsuzlukla ilgili haberlerinden dolayı 'yalan haber yaymak' suçlamasıyla onlarla aynı cezaevinde kalıyor. Yani bu olay, esasına bakıldığı zaman ülkemizde adalet sisteminin ne durumda olduğunu bize en çarpıcı şekilde gösteren örneklerden bir tanesidir.”