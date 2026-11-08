Survivor yarışmasında tanışıp Kasım 2022'de evlenen başpehlivan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, ikinci kızlarını kucaklarına aldı. Çift, Mayda adını verdikleri bebeklerinin doğumunu sosyal medya hesaplarında paylaştıkları aile fotoğrafıyla duyurdu.
İsmail Balaban, paylaşımında “Çok şükür ikinci kızımız Mayda sağlıcakla dünyaya geldi. Ömrü, bahtı güzel, vatanına hayırlı bir evlat olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
MAYDA İSMİNİN NASIL OLUŞTUĞUNU ANLATTI
Takipçilerinin bebeğin ismine ilişkin sorularını doğum sonrası yayımladığı bir videoda yanıtlayan İlayda Şeker, “Bebeğimizin isminin anlamını sormuşsunuz. İsmail'in -ma'sı İlayda'nın -yda'sı... Birleştirince Mayda” dedi.
Çift, 10 Temmuz 2025'te dünyaya gelen ilk kızlarına da benzer bir isim birleştirmesiyle İlis adını vermişti.