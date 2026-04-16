İsmail Ege Şaşmaz bu kez bir dijital platform için hazırlanan dizinin setinden gelen detayla gündem oldu. İsmail Şaşmaz son dönemde “Sevdiğim Sensin” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Aytaç Şaşmaz'ın kardeşi olarak biliniyor.

KARİYERİNDE BİR İLK

Oyuncu, ailesiyle birlikte aynı projede yer alarak kariyerinde ilki gerçekleşti. Başrolünde yer aldığı “Onbeşliler” dizisinin çekimlerinde Şaşmaz’a sürpriz isimler eşlik etti. Oyuncu, kardeşi Yalın Şaşmaz ve babası Yaşar Şaşmaz ile birlikte kamera karşısına geçti.

Aynı sahnede buluşan aile bireylerinin bu deneyimi, oyuncu için kariyerinde özel bir an olarak kayıtlara geçti.

AİLECE OYUNCULAR

İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz, uzun süredir oyunculuk kariyerleriyle bilinen kardeşlerdi. Ailenin en küçük bireyinin de oyunculuğa adım atmasıyla Şaşmaz ailesi ekranlarda dikkat çeken bir “oyuncu aile” haline geldi. İsmail Ege Şaşmaz’ın ayrıca babasıyla aynı dizide yer alması da bu tabloyu daha da pekiştirdi.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

1993 yılında Manisa’da doğan İsmail Ege Şaşmaz, tiyatro sahnesine Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması’nda sahnelenen Acil Servis adlı oyunla adım attı. Profesyonel oyunculuk kariyerine ise Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı Barış karakteriyle başladı.

2015 yılında Serçe Sarayı dizisinde Tolga karakterine hayat veren Şaşmaz; ardından Aşk Yalanı Sever (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Lise Devriyesi (2017) gibi yapımlarda rol aldı. FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı (2020) dizisiyle daha geniş kitleler tarafından tanındı. TRT 1’de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde ise “Faysal” karakterini canlandırdı.

İsmail Ege Şaşmaz, ayrıca genç yaşta hayatını kaybeden müzisyen Barış Akarsu’nun hayatını konu alan Barış Akarsu “Merhaba” filminde başrol olarak Barış Akarsu’yu canlandırmıştır.