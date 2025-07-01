

Oyuncu İsmail Hacıoğlu 2010-2015 yılları arasında meslektaşı Vildan Atasever ile ilk evliliğini yapmış, ikinci evliliğini ise 2016-2020 yılları arasında Duygu Kumarki ile yapmıştı.

Kumarki ile olan evliliğinden 2016 yılında kızı Yemin'i kucağına alan İsmail Hacıoğlu, boşanmanın ardından oyuncu Merve Çağıran ile birlikte olmuştu.

Bu ilişkisi de uzun sürmeyen Hacıoğlu, son olarak bir diğer oyuncu Aslıhan Gürbüz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisinde de mutluluğu yakalayamayan Hacıoğlu, ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Hacıoğlu, 2024'ün ocak ayında ise eski eşi Kumarki'yle ilişkisine bir şans vermişti. Ancak çift sevgili olarak devam ettikleri ilişkiyi yürütemedi, geçen ağustosta bir kez daha yollarını ayırdı.

YENİDEN BİR ARADALAR

Tüm bunların ardından İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, birbirinden kopamadı. Bir dargın, bir barışık aşk yaşayan çift, yeniden bir araya geldi.

Hacıoğlu, Duygu Kumarki'yle romantik bir paylaşımda bulundu. Hacıoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.