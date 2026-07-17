Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu, yeni sezon projelerinden biriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hacıoğlu'nun, NOW'ın yeni dizisi Yeraltı ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

AĞUSTOS AYINDA SETE ÇIKIYOR

Murat Öztürk'ün yönettiği, senaryosunu Bernaz Aruz'un kaleme aldığı dizinin ağustos sonunda sete çıkması planlanıyor. Hacıoğlu'nun da yapım şirketiyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BOZO'NUN DÜŞMANI OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmayan İsmail Hacıoğlu için ilk bilgiler ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun, Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozo karakterinin karşısında yer alacağı ve onun düşmanı olarak hikâyeye dahil olacağı belirtildi.

YERALTINDA DENGELERİ DEĞİŞTİREN KARŞILAŞMA

Dizinin 16. bölümünde Haydar Ali ile Kartal arasındaki hesaplaşma, hikâyede önemli bir kırılma noktası oldu. Boğaz'ın ortasında başlayan yüzleşmede Haydar Ali, yalnızca düşmanıyla değil kendi kaderiyle de karşı karşıya kaldı.

Bozo'nun Haydar Ali'ye yönelik planları yeni bir boyut kazanırken, alınan kararlar karakterlerin geleceğini etkileyen gelişmelere yol açtı. Ceylan, Haydar Ali'nin gitme kararını kabullenmekte zorlanırken, Bozo bir yandan Ceylan'la yeni bir hayat kurma hayali kurdu, diğer yandan çevresindeki kişiler için farklı planlar yapmaya başladı.

Azize cephesinde yaşanan gelişmeler ise yıllardır devam eden dengeleri değiştirdi. Haydar Ali'nin Yeraltı'na adım atmasıyla birlikte güç mücadelesi daha da derinleşti.

SORUŞTURMA SONRASI DİZİDEN ÇIKARILMIŞTI

TRT 1’in sevilen dizisi “Cennetin Çocukları”nda başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu kullandığını kabul etmesinin ardından projeden çıkarılmıştı. Gelişmenin ardından TRT’nin dijital platformu Tabii’nin sosyal medya hesaplarında yer alan Hacıoğlu’nun başrolündeki “Rüzgarlı Pazar” dizisine ait paylaşımlar da kaldırılmıştı.