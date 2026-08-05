HAYRANLARINDAN BOL YORUM

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki Hacıoğlu'nun tatil kareleri sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin samimi pozlarına hayranları tarafından çok sayıda yorum yapıldı.

Takipçileri, "Nasıl da gençleştiniz, daha güzel oldunuz", "Sizi mutlu görmek çok güzel" ve "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarıyla çiftin mutluluğunu paylaştı.