Oyuncu İsmail Hacıoğlu ve eşi Duygu Kumarki Hacıoğlu, yaz tatiline Muğla'da devam ediyor. Ortaca ilçesi Sarıgerme'de tatil yapan ünlü çift, birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ailece geçirilen tatilden gelen kareler, kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı.
İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki Hacıoğlu'nun Muğla tatiline kızlarının da eşlik ettiği öğrenildi. Ünlü çift, yaz sezonunun tadını ailece çıkarıyor.
İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki Hacıoğlu'nun tatil kareleri sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çiftin samimi pozlarına hayranları tarafından çok sayıda yorum yapıldı.
Takipçileri, "Nasıl da gençleştiniz, daha güzel oldunuz", "Sizi mutlu görmek çok güzel" ve "Çok yakışıyorsunuz" yorumlarıyla çiftin mutluluğunu paylaştı.
Tatil pozlarında Duygu Kumarki Hacıoğlu'nun doğal güzelliği de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü ismin burnundaki hızma detayı, paylaşımlarda öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.
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