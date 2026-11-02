Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismail Jakobs, galibiyetin önemini vurguladı.

Senegalli sol bek, "Yarın çok önemli bir maçımız var. Bütün takım çok ateşli. Taraftarın da ateşli olduğunu biliyorum. Yarın mutlaka kazanmamız gerekiyor. Tek gerçek bu" dedi.

'EREN İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR'

Eren Elmalı ile ilgili soruyu yanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Eren ile çok iyi bir ilişkimiz var. İkimiz de çok iyi performans sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un başarılarına da değinen Jakobs, şunları söyledi: "Hocamızın başarıları zaten her şeyi anlatıyor. Birçok insan o koltukta oturmak ister. Hocamız burada olmadığında anlaşılacaktır. Umarım bu şimdi yakın zamanda olmaz. Hocamız Galatasaray’ın tarihine geçmiştir. Bunu şu anda canlı yaşıyoruz."