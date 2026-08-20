Fenerbahçe'de Konyaspor maçına hazırlıklar sürüyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen sarı-lacivıtlı ekip, Lyon maçı sonrası yeni bir kadro planlamasına gidiyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu kritik müsabakada ilk 11'de değişiklik yapacağı belirtildi. Fanatik'in haberine göre Kartal, Vedat Muriqi, Kerem Aktürkoğlu ve Archie Brown'ı kulübe çekerek onları hamle oyuncusu olarak kullanmayı hedefliyor.

Bu üç ismin yerine Marco Asensio, Nene ve Levent Mercan'ın ilk 11'de sahaya sürülmesi bekleniyor. Kartal'ın bu taktiksel hamlesiyle maçın gidişatını değiştirmesi hedefleniyor.

Öte yandan Lyon maçında yaklaşık 10 dakika görev alan Romelu Lukaku'nun da forma giymesi planlanıyor. Lukaku'ya maçın gidişatına göre 20-30 dakika süre tanınması öngörülüyor.