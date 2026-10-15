Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, sonucu kabul edilemez olarak niteledi.

Kartal, "Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değil" dedi. Bu seviyede basit pas hatalarının hızla cezalandırıldığını belirten Kartal, karşılaşmadan önemli dersler çıkardıklarını söyledi.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Böyle bir yenilgiyi beklemediklerini ifade eden Kartal, "Bu skor nedeniyle camiamızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz" diye konuştu.

İki-üç gün sonra önemli bir lig maçına çıkacaklarını hatırlatan Kartal, yenilgiyi bir kenara bırakıp Alanyaspor karşılaşmasına hazırlanmaları gerektiğini vurguladı. Kartal, "O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız" ifadelerini kullandı.

KANTE'NİN NEDEN OYNAMADIĞINI AÇIKLADI

Karta, "Kante'yi merkeze alıp, kan değişikliği yaparak daha tecrübeli, daha az pas hatası yapan bir oyuncuyla orayı tutmak istedik ama kendisi yüzde yüz hazır olmadığını, 'Oynarsam risk olur' dedi. Orası için, 6-8 oynayacak bir Bartuğ, bir Levent vardı. Sonra hata olunca mecbur değişiklik yaptık." dedi.

Deneyimli teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı: "Maçın başına dönsem, öyle bir imkan olsa... Bu seviyede bu oyuncuların bu hataları yapacağını bunu öngöremezsiniz. Bunun taktiği yok. Anlatabiliyor muyum? İlk devre takım gerekli oyunu oynadı, pozisyonları üretti. Hatadan kazanmadık. Biz değerlendiremedik, rakip değerlendirdi. İçeri 3-0 girdik. İkinci devre o hata olunca maalesef böyle bir fark oldu."