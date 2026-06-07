Fenerbahçe’nin yeni başkanının kim olacağı kadar, teknik direktörünün kim olacağı da büyük merak konusu. Sarı-lacivertli camia sandık başına giderken, oy kullanan isimlerden biri olan teknik direktör İsmail Kartal, teknik direktörlük konusunda teklif gelip gelmediği ile ilgili ilk kez konuştu. Kartal, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den teklif gelip gelmediğine dair soruya cevap verdi.

TEKLİF GELMEDİ

İsmail Kartal, 10 Numara YouTube kanalına yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin kendisine bir teklifte bulunmadığını belirtti. Kartal ayrıca hiçbir kulüple görüşme halinde olmadığını da ifade etti.

Son olarak İran ekibi Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal, daha önce 3 kez Fenerbahçe’nin başına gelmişti.