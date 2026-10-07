Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kariyerine Real Madrid'de sürdüren milli futbolcu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Maçkolik YouTube kanalındaki programda konuşan Belözoğlu, Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlandığı dönemde Arda Güler ile görüştüğünü ve aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Emre Belözoğlu, "Arda Güler oynamadığı zaman gitmiştim yanına. Şimdi çok özel olacak, çok detayına girmeden... Ona Vinicius Junior'un ilk oynadığı senenin dakikalarını ve sürelerini gösterdim. Çok üzülüyordu oynamıyor diye. Bir baktı ki kendisinin rakamları ve sayıları çok daha üstünde.

Sanki ağır gidiyor gibi işler düşünmesine gerek yok. Benim kardeşim, çok seviyorum onu. Arda için işler mükemmel gidiyor. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. 'Etrafına bir bak, stadyuma bir bak, kolundaki kupa sayısına bak. Buradan kaptan olarak inşallah bir gün Türkiye'ye dön, gönlündeki takımda futbolu bırak. Senin için mükemmel bir hatıra olarak kalır.' dedim." şeklinde konuştu.

İSMAİL KARTAL'A FLAŞ GÖNDERME

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaptığı dönemde Arda Güler'i 45 dakika izlediğini ve A Takım'a çıkmasını söylediğini aktardı.

Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'de sportif direktörken Tahir hoca 'Çok iyi bir oyuncumuz var altyapıda' dedi, onu izlemeye gittik. 45 dakika izledim Arda Güler'i ve A takıma çıkması gerektiğini söyledim hocalarımıza. ‘Ben çıkardım onu’ demek çok klişe olacak, ben çıkartmadım öyle söyleyeyim. Fenerbahçe çıkardı, Fenerbahçe oynattı." dedi.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Arda Güler'in A Takım'a çıkışına ilişkin, "Arda bizde yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Arda Güler'i Fenerbahçe A Takımı'nda ilk ben oynatmıştım." ifadelerini kullanmıştı.